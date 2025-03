Salou reivindica la seva diversitat culinària amb les Jornades de l’Arròs

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Salou acollirà del 28 de març al 13 d’abril una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de Salou. Aquest certamen va ser la primera proposta impulsada directament des de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria Salou i aquest any arriba a la seva cinquena edició. De fet, les jornades s’han celebrat en cinc ocasions, però durant l’any 2020 no van poder dur-se a terme amb normalitat a causa de la pandèmia.

Pep Moreno, president de l’associació i xef del restaurant Deliranto, explica que aquest ingredient es va escollir per «reflectir la diversitat de restaurants de Salou», defensant que «l’arròs és present a qualsevol cultura culinària». Per aquest motiu, Moreno defensa que «la creativitat és una de les marques d’aquestes jornades».

Els restaurants participants oferiran un menú lliure amb l’arròs com a protagonista. Moreno agraeix que s’hagi arribat als vint participants durant unes dates «fora de qualsevol temporada», moment en què molts locals del municipi estan tancats.

Els diferents menús estaran maridats amb vins i caves de Castell d’Or, patrocinador que s’ha sumat enguany a la iniciativa. Jordi Amell. CEO de la companyia, defensa que han escollit tres begudes «molt vinculades a la proposta dels restauradors». Així, l’empresa cooperativista oferirà un cava brut, un xarel·lo blanc i un vi negre de la Terra Alta.

Pel que fa a l’arròs, serà novament cortesia de l’empresa ebrenca Bayo. Santos Martínez, director comercial de Bayo, defensa que el seu producte «està a quatre passos de Salou i és una de les zones més arrosseres de la península». Bayo ha estat un patrocinador fix durant totes les edicions.

Per la seva part, el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Salou, Hèctor Maiquez, afirma que «aquest és un esdeveniment plenament consolidat dins l’agenda gastronòmica de Salou». El regidor considera que aquestes jornades també es volen vincular a la capitalitat de la Cultura Catalana, donat que «la gastronomia i l’enologia són una gran forma de reivindicar la tradició i el producte».

Els restaurants participants en aquesta cinquena edició de les Jornades de l’Arròs de Salou són: La Taberna del Áncora, Restaurant Bar El Morro, El Racó de Nico, Restaurant Cook & Travel, MRKT Gastrobar, Bufacaldos Restaurant, Malapecora by Bandarra Restaurant, Thai Salou, Arena Restaurant, 4R Casablanca Restaurant, O Mar Restaurant, Caffe di Mare, Amaranto, [M] nudo, La Taska Gastrobar, The Terrace at Hills - Infinitum, Tagliatella Salou, Restaurante Castillo de Javier, Morabito i Deliranto.