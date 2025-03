Detenen 'Angie', la condemnada del crim gairebé perfecte, per un presumpte intent d'assassinat amb sicaris

Els Mossos d'Esquadra han detingut María Ángeles Molina, coneguda com 'Angie', a la presó de Mas d'Enric, al Catllar, per un presumpte delicte de conspiració d'assassinat. Segons ha avançat Crònica Global, la detenció es va produir aquest dilluns, 24 de març, quan Molina retornava d'un permís penitenciari.

Segons el mateix mitjà, la reclusa va ser traslladada al mòdul d'ingressos de la presó i, posteriorment, els agents van registrar la seva cel·la a la recerca de proves. Tanmateix, la investigació es manté sota secret de sumari i fonts dels Mossos han declinat oferir més detalls.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) ha confirmat que la causa correspon al Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona i que es troba sota secret. 'Angie' ha prestat declaració i ha quedat en llibertat respecte als fets investigats, però ha estat retornada a la presó per continuar complint la seva condemna.

El crim gairebé perfecte

'Angie' compleix una condemna de 18 anys de presó per l'assassinat d'Ana María Páez Capitán, la seva amiga i excompanya de feina, el 18 de febrer del 2008 a Barcelona. El cas es va considerar un dels crims més meticulosament planificats de la crònica negra espanyola.

Per aquest fet se'l va batejar com el crim gairebé perfecte, pel nivell d'estudi i planificació de l'acte. L'assassina va manipular l'escena del crim per simular un suïcidi o un accident derivat d'una pràctica sexual de risc. No obstant això, la investigació policial va revelar que havia planificat el crim durant anys amb l'objectiu de cobrar diverses assegurances contractades a nom de la víctima.

'Angie' va ser condemnada inicialment a 22 anys de presó en un procés judicial que es va dur a terme l'any 2012 a l’Audiència de Barcelona. El 2013, el Tribunal Suprem va rebaixar la seva condemna de 22 a 18 anys, modificant la qualificació del delicte d'assassinat a homicidi dolós en considerar que no es va poder provar l'alevosia.