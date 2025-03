Un control a l'AP-7 a Vila-seca acaba amb 22 denúncies per excés de velocitat i 5 per tinença d'armes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van dur a terme dilluns cap a les 14 hores un dispositiu conjunt de control de vehicles al quilòmetre 257 de l’autopista AP-7 a Vila-seca.

En l'operatiu van participar efectius de l’Àrea Regional de Trànsit, la Unitat Operativa de Mobilitat, la Unitat Central d’Helicòpters, la Unitat Canina, i la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries de Salou i Vila-seca, Tarragona, Torredembarra, el Vendrell i Cambrils. També hi van col·laborar agents de la Policia Local de Vila-seca, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i funcionaris de la Inspecció de Treball.

Durant el dispositiu es van identificar 254 persones i 153 vehicles. Per part del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos, es va detenir un home de 49 anys amb cinc antecedents policials, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. En l’escorcoll, li van trobar diverses substàncies estupefaents així com 2.500 euros en bitllets fraccionats, armes blanques i defenses extensibles. Així mateix, es van tramitar cinc denúncies per tinença d’armes prohibides, una per desobediència als agents de l’autoritat, i una per infracció a la Llei d’Estrangeria.

D’altra banda, es van imposar dues denúncies per contraban, quatre per incompliments de la Llei de Seguretat Viària, i 22 per excés de velocitat. En matèria de trànsit, també es van dura terme tres proves de detecció de drogues, amb un positiu en cocaïna i THC, i es va tramitar una denúncia per conduir sota els efectes de l’alcohol amb un resultat positiu de 0,45 mg/l.

Així mateix, es va gestionar una denúncia per manca d’assegurança, tres per no disposar de permís de conduir i set més per ITV. Pel que fa a transports, dues per excés de pes, una per manca d’autorització, i quatre per infraccions diverses per part del Servei Català de Trànsit.

Finalment, la Policia Nacional va efectuar vuit identificacions relatives a estrangers no comunitaris i els funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, van detectar una irregularitat respecte el contracte laboral d’una persona que estava treballant sense estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social.