Recuperen el primer llibre sacramental de la parròquia de La Pobla de Montornès

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) ha recuperat el primer llibre sacramental de la parròquia de Santa Maria de La Pobla de Montornès, que data del segle XVI. Aquest volum, que conté registres de baptismes (compresos entre els anys 1563 i 1598), de confirmacions (de 1587 a 1593), de matrimonis (de 1569 a 1597) i d’òbits (de 1568 a 1598), va desaparèixer de l’arxiu parroquial el juliol de 1936, quan el secretari de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès va endur-se la documentació parroquial a dependències municipals per tal de salvaguardar-la.

Acabada la Guerra civil, la parròquia de Santa Maria de La Pobla de Montornès va recuperar només la part moderna de l’arxiu, mentre que de la resta de documents ningú no en va tenir constància. S’havia especulat que aquesta documentació havia quedat en poder d’aquest secretari municipal o que havia estat destruïda.

La major part d’aquesta documentació —entre la qual hi havia el segon llibre de baptismes i confirmacions (1597-1675)— va ser donada per un particular a l’Ajuntament de La Pobla de Montornès, que l’any 2019 la va dipositar a l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT), on actualment es pot consultar.

«Aquest primer llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits del segle XVI que s’ha recuperat probablement també formava part d’aquest lot de documents dipositats a l’AHT», apunten des de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. «Tot indica, però, que en algun moment es va separar, fet que explicaria que no hagués estat dipositat juntament amb la resta de documentació», afegeixen. Des de l’AHAT recorden també que, «atenent al principi de procedència, fonamental en arxivística, el més apropiat en aquests casos és restablir la unitat del fons i, per tant, retornar la documentació als seus legítims propietaris —la parròquia— o dipositar-la a l’AHAT».

El llibre ha estat incorporat al fons documental de la parròquia de La Pobla de Montornès, dipositat a l’AHAT. El seu estat de conservació no permet la consulta directa i, abans de posar-lo a disposició dels investigadors, serà necessària la seva restauració, que es durà a terme quan s’aconsegueixi el finançament corresponent. Un cop restaurat, el document es digitalitzarà i es podrà consultar a través de la web de l’AHAT, que és la institució encarregada de vetllar i gestionar el patrimoni documental de l’Església de Tarragona.