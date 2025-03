PortAventura World celebra el seu 30 aniversari amb ànim de créixer en productes i hotels

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El complex d'oci PortAventura Word, situat entre els municipis tarragonins de Vila-seca i Salou, celebra aquest 2025 la seva trentena temporada amb una picada d'ullet als seus orígens i nova decoració i espectacles, i amb la mirada posada en l'ampliació de la seva capacitat hotelera i en la possibilitat d'incorporar nous productes.

«PortAventura va néixer com el primer parc temàtic d'Espanya, amb visitants bàsicament nacionals que venien a passar un dia, i ara som la segona destinació turística amb parc temàtic d'Europa, per darrere de Disenyland París», explica el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, en una entrevista amb EFE.

El directiu precisa que ara el 50 % dels seus visitants són internacionals, del Regne Unit i França, principalment, que passen dos dies de mitjana als seus hotels.

Aquell parc que va obrir les seves portes l'1 de maig del 1995, amb la icònica foto del llavors president de la Generalitat Jordi Pujol pujat a la muntanya russa Dragon Khan, és avui un resort amb tres parcs temàtics -PorAventura Park, Caribe Aquatik Park i Ferrari Land-, 10 hotels amb prop de 3.000 habitacions i un centre de convencions amb capacitat per a 6.000 persones.

Un parc «innovador»

Aldecoa, que treballa a PortAventura des del primer dia, recorda que els inicis van ser «molt emocionants». «Vam engegar el primer parc temàtic d'Espanya. Fins llavors es parlava de parcs d'atraccions, com els de Barcelona o Madrid, però no d'un concepte d'entreteniment com el nostre. Vam ser innovadors i, amb el temps, hem anat afinant coses i ara ens comparem amb Disney o Universal», comenta l'executiu.

El complex ha rebut més de 100 milions de visitants en aquestes tres dècades. «El primer any en vam tenir uns 2,7 milions. La gent venia a passar el dia i se n'anava a la seva casa. Ara venen a passar un cap de setmana o quatre o cinc dies en família o amb amics i tenen una experiència més completa», detalla.

Arrencada de la nova temporada

PortAventura World va iniciar la seva 30a temporada el passat 1 de març amb motiu del carnestoltes. És el tercer any que arrenca per aquestes dates per allargar el període d'obertura.

«Al principi obríem 180 dies a l'any i ara ho estem en més de 300. Arribarà el dia en què obrim tot l'any? Per a això hem d'anar creant nous productes. Per exemple, quan vam estrenar Halloween en el 2000 ningú a Europa sabia què era això, i ara tenim el Halloween més llarg del continent», diu el director general.

De moment, per a aquest aniversari ha preparat una nova decoració temàtica, ha renovat la seva desfilada final amb un espectacle de drons i noves carrosses i té un nou xou al Gran Teatre.

També ha tirat la vista enrere i ha donat més protagonisme a la icònica muntanya russa Dragon Khan, que torna a lluir els seus colors originals, ha recuperat plats culinaris dels inicis i ven articles de record vintage.

«És un viatge fascinant al passat que ens permetrà recordar les primeres vegades que vam venir i de les quals guardem fotografies en paper. L'experiència serà molt diferent, perquè PortAventura ha evolucionat molt, i serà una barreja de celebració i nostàlgia», comenta Aldecoa.

Motor econòmic

El complex és un dels motors turístics i econòmics del territori. «Representem el 0,5 % del PIB de Catalunya i, a nivell laboral, suposem el 3,6 % de la població activa de la província de Tarragona. Cada any creem 24.000 ocupacions entre directes i indirectes», subratlla el director general.

De cara al futur, la seva voluntat és ampliar la capacitat hotelera. Quatre dels seus allotjaments estan fora del complex, a Vila-seca i Salou, i els gestiona sota la marca Ponient Hotels. «Ens agradaria aconseguir les 6.000 habitacions, sumant les que estan dins i fora del resort», avança Aldecoa.

En aquesta estratègia figura un hotel familiar al futur complex d'oci i turisme Hard Rock Entertainment World, previst al costat de PortAventura. «Nosaltres vam donar suport a aquest projecte perquè creiem que ajudarà la desestacionalització i compta amb dues marques potents més, com són Hard Rock i Value Retail», afegeix.

Respecte a una hipotètica venda del complex, afirma. «És una cosa que sempre es rumoreja i a la qual no et puc contestar perquè els correspon als accionistes, que porten 15 anys amb nosaltres i crec que estan contents».

La «rumorologia» també va situar a PortAventura un futur parc temàtic sobre Mario Bros, cosa sobre la qual Aldecoa assenyala: «Tenim capacitat de creixement en parcs i hotels i sempre estem buscant oportunitats per fer coses noves».