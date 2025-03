Salou acollirà la 'Festa al Cel', l'espectacle aeri més gran d'Espanya

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Salou serà l’escenari, els dies 19, 20 i 21 de setembre, de la 'Festa al Cel', l'espectacle aeri més gran de l’Estat espanyol. Aquesta 28a edició, organitzada per l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, portarà al municipi una combinació d’exhibicions acrobàtiques, tecnologia d’última generació i participació d’aeronaus civils i militars de diversos països, entre ells Estats Units.

Amb més de tres dècades de trajectòria, la Festa al Cel és el festival aeri més antic d’Espanya. Va néixer l’any 1992 a Barcelona i té com a objectiu apropar el món de l’aviació al gran públic, tant des d’un vessant espectacular com educatiu.

El director de l’esdeveniment, Daniel Ventura, destaca que no només es tracta d’un gran espectacle visual, sinó també d’una porta d’entrada a les professions del sector aeronàutic: pilotatge, enginyeria, mecànica o gestió aèria.

El festival arrencarà el divendres 19 amb els entrenaments de les aeronaus participants. El dissabte 20, les platges de Salou acolliran activitats familiars durant tot el dia i, al vespre, un espectacle nocturn amb llums i pirotècnia. El plat fort arribarà diumenge 21, amb el festival aeri principal de 10 a 14 h, davant del litoral salouenc, amb demostracions d’alt nivell i avions de combat, aeronaus elèctriques i tecnologia punta.

Unes 250.000 persones

L’esdeveniment reunirà aeronaus de l’exèrcit espanyol i d’altres forces internacionals, com les de Dinamarca i els Estats Units. També hi participaran avions civils, helicòpters, globus aerostàtics, parapents i paramotors. A peu de platja, s’instal·larà un espai expositiu amb simuladors de vol, avions històrics i activitats divulgatives per a tots els públics.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha qualificat la Festa al Cel com «l’espectacle més gran que mai s’ha organitzat a Salou» i ha destacat l’impacte turístic i mediàtic que suposarà per al municipi. L’organització estima una assistència superior a les 250.000 persones durant el cap de setmana.

1911, data per recordar

Tot i que serà la primera vegada que la Festa al Cel se celebra a Salou, la ciutat ja té història aeronàutica. El 1911, l’aviador Lucien de Mazel va sobrevolar les seves platges en un vol pioner des de Reus, deixant una empremta que ara es torna a posar en valor.

Reunió de coordinació

Recentment, s'ha dut a terme una reunió a l’Ajuntament amb la participació dels principals actors implicats. L’alcalde Granados i la subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabeth Romero, van assistir a la trobada per coordinar la logística i la seguretat d'aquest espectacle aeri.