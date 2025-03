Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys per receptació i maltractament animal, i un home de 72 anys per delicte de receptació, relacionats amb una finca irregular localitzada a Constantí (Tarragonès) amb desenes d'animals sostrets – morts i vius – que provenien d'explotacions ramaderes del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Castelló i Múrcia.

La investigació es va iniciar fa mesos arran de la detecció de diversos robatoris amb força i furts. En aquests fets, que es van produir durant el darrer trimestre del 2024 i gener del 2025, les víctimes van denunciar la sostracció d'un gran nombre d'ovelles i cabres.

A partir de l'anàlisi de les denúncies, agents de la Unitat Regional de Medi Ambient van iniciar una sèrie de patrullatges preventius emmarcats en el Programa Operatiu Específic Món Rural i van fer diverses inspeccions en explotacions ramaderes.

Un dels animals trobats a la finca irregular de Constantí

Una mostra d'això va ser el macrodispositiu amb set inspeccions simultànies que es va fer el 24 de gener, de forma conjunta amb personal veterinari del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

Gràcies a aquest primer dispositiu, la policia va aconseguir informació que, juntament amb altres gestions, van permetre ubicar a Constantí una finca on presumptament hi haurien animals, tot i no ser cap explotació ramadera registrada. Dies més tard, amb el suport de l'helicòpter policial, es va constatar que hi havia animals vius.

Paral·lelament a la ubicació de la finca irregular, la investigació els va portar fins a un ciutadà que regentava un restaurant situat a Tarragona i que tindria relació amb el bestiar sostret.

Segons la investigació, l'home juntament amb un segon individu rebien els animals sostrets i els guardaven en la finca ubicada a Constantí. El propietari de la finca era qui s'encarregava de tenir allà als animals a disposició dels dos homes.

De la investigació es desprèn que l'home vinculat al sector de la restauració a Tarragona utilitzava la finca per fer el sacrifici dels corders i ovelles sense cap mesura higiènica, ni control veterinari i incomplint la normativa relativa a la matança, conservació i transport d'animals destinats al consum.

14 animals vius i restes de 84 animals morts

Tot plegat derivar en dues inspeccions els dies 6 i 11 de març a la mateixa finca. En la primera, hi van trobar 14 animals vius, cabres i corders, i elements identificadors de 19 animals morts. A més, van localitzar una zona destinada al sacrifici d'animals en un estat higiènic-sanitari molt deficient.

A la finca van observar que en diversos punts hi havia indicis d'haver enterrat restes d'animals morts. Per aquest motiu, van gestionar maquinària per poder fer una segona inspecció i va donar com a resultat la troballa d'elements identificadors de 65 animals més.

L'exterior de la finca irregular de Constantí

L'anàlisi dels identificadors els van relacionar amb animals procedents de 17 explotacions ramaderes situades principalment al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre però també de dues finques de fora de Catalunya, a Castelló i Múrcia.

De les 17 finques, 13 havien denunciat furts o robatoris de bestiar. Concretament eren explotacions situades a Mont-roig del Camp, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, el Pla de Santa Maria, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Vilabella, Sant Jaume dels Domenys, Tivissa, Ulldecona i Rasquera.

Es dona la circumstància que arran del primer macrodispostiu d'inspecció portat a terme al mes de gener, només es va produir un robatori de bestiar més. Aquest va ser a Alpicat la nit del 30 de gener on uns individus van sostreure 120 cabres. L'endemà, els animals van aparèixer abandonats en unes antigues gosseres a Montblanc.

La principal hipòtesi és que la pressió policial va alertar el receptador de la finca de Constantí que no va voler fer-se càrrec dels animals sostrets i els lladres els van haver d'abandonar.

Els Mossos no descarten més detencions

Durant la primera inspecció a la finca, el passat 6 de març, els agents van detenir el responsable, un home de 72 anys, com a presumpte autor d'un delicte de receptació. Es tractava de la persona que s'encarregava de la finca irregular i de guardar allà els animals procedents dels furts i robatoris.

Les gestions d'investigació van continuar i aquest dijous es va detenir a Tarragona l'home de 58 anys investigat pels delictes de receptació i maltractament animal. A més, la policia va denunciar penalment també per receptació al segon home, de 68 anys.

El detingut de 58 anys va passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona. La investigació continua oberta i ara les gestions s'encaminen a la detenció dels autors materials dels robatoris i furts.