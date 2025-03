Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El trànsit de la cruïlla formada pels carrers Amposta, Montblanc i Murillo, ja està reobert. La zona ha estat tallada com a conseqüència de les actuacions de la fase 2 de la renovació integral de l'Avinguda Carles Buïgas.

La reobertura ve acompanyada d’una reordenació total d’aquest punt, on s’ha suprimit la rotonda existent per prioritzar de forma clara i decidida el pas de vianants.

Ara, aquests poden travessar la cruïlla per tot l’ample del carrer, mentre que la circulació de vehicles es limita a una zona concreta, regulada per semàfors i amb una velocitat màxima de 10 km/h.

Novetats

Una de les novetats més destacades és la incorporació de tires de llum LED incrustades al paviment, que reprodueixen el color dels semàfors per a vianants. Aquesta mesura pionera té com a objectiu reforçar la seguretat, especialment de les persones que poden creuar distretes mentre consulten el telèfon mòbil.

D’altra banda, també s’ha reobert la circulació pel carrer Torremolinos i la seva cruïlla amb Carles Buïgas, recuperant així l’accés cap a l’avinguda del Pla de Maset i l’avinguda de la Pedrera. En aquest punt, les obres han permès ampliar lleugerament la rotonda, construir una nova vorera perimetral i millorar l’accessibilitat dels passos de vianants. A més, s’ha reduït puntualment l’ample de la calçada per ampliar les voreres, amb la voluntat de disminuir la velocitat dels vehicles i augmentar la visibilitat dels vianants.

Transport públic

Pel que fa al transport públic, els serveis regulars operats per l’empresa Plana, així com el Trenet Turístic i el servei discrecional d’autobusos, han recuperat des d’ahir els recorreguts i parades habituals. L’única excepció és el pas per la cruïlla entre els carrers Juniper Serra i Ramon Llull, que romandrà tancada fins a la primera setmana d’abril per la realització de treballs d’acabat del paviment. Per aquest motiu, el tram comprès entre Serafí Pitarra i Carles Buïgas continuarà tallat de manera temporal.

Segons el calendari previst, els treballs principals de la fase 2 de la reforma de l'Avinguda Carles Buïgas es donaran per finalitzats el pròxim 31 de març, sempre que les condicions meteorològiques siguin favorables.

Algunes restriccions

Un cop enllestida aquesta etapa, l'avinguda s’obrirà en tota la seva amplitud i s’hi permetrà l’accés de vehicles de distribució urbana de mercaderies en horari regulat, així com l’entrada de particulars als seus aparcaments privats en sentit est, cap al carrer Vendrell. Tanmateix, la circulació general de vehicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal continuarà restringida, com ja s’estableix des de la fase 1 del projecte.

Finalment, l’aparcament de zona blava del Pla de Maset deixarà de ser utilitzat com a recinte d’obra al voltant del 10 d’abril, una data que permetrà tenir a punt la infraestructura per a la Setmana Santa.