Alberto Lorente, el nedador extrem i conductor d’autobús, està a punt d’afrontar un dels reptes més exigents de la seva vida: fer la volta a Espanya nedant, del 22 d’abril al 10 de maig, amb l’objectiu de visibilitzar la contaminació marina - basuraleza - i implicar la ciutadania en la lluita per uns mars més nets.

Amb quatre rècords Guinness a l'esquena, aquest esportista barceloní combinarà l’esforç físic amb una acció solidària. Durant 21 o 22 dies, completarà 14 etapes a mar obert, i a cada parada promourà accions de neteja i conscienciació ambiental. El seu periple acabarà a Salou.

«El que veiem a la sorra és només la punta de l’iceberg. A sota de l’aigua hi ha el doble o el triple de residus», alerta Lorente. Per això, amb el suport de l’ambientalista Enric Herrero, anima la població a sumar-se a les activitats paral·leles que es duran a terme a cada municipi costaner.

A més de recórrer centenars de quilòmetres per mar, Alberto i el seu equip recolliran quilos de plàstic i deixalles que malmeten els nostres ecosistemes. Una crida a l’acció per preservar el nostre entorn i conscienciar al voltant dels 150 milions de tones de plàstic que es calcula que hi ha als oceans.

Actualment, Alberto es prepara amb entrenaments diaris per aclimatar-se a les baixes temperatures del nord, compaginant-los amb la seva feina de conductor de transport públic.

Aquest repte finalitzarà el 10 de maig a Salou, coincidint amb el 10è aniversari de la Challenge Salou.