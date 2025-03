Torredembarra ja té enllestit el programa d’actes per celebrar la Setmana Santa 2025, que tindrà lloc de l’11 al 20 d’abril. Com cada any, la localitat acollirà diversos esdeveniments tradicionals com els viacrucis, la Benedicció de Rams, l’exhibició de les bandes de les confraries i, els dos actes més esperats: la presentació de l’Opuscle i la solemne Processó del Sant Enterrament.

Programa d’actes de Setmana Santa 2025 a Torredembarra:

11 d'abril Divendres

20 h- Presentació de l’Opuscle de Setmana Santa

-Pati del Castell

A càrrec de Pere Font, amb moderació del periodista Jordi Salvat. L’opuscle costarà 10 € i inclourà un punt de llibre amb un codi QR per accedir a contingut digital.

12 d'abril Dissabte

21.45 h- Viacrucis fins a Altafulla

Amb inici a la porta lateral del cementiri al carrer del Catllar i recorregut pels Quatre Camins fins a l’ermita de Sant Antoni d’Altafulla.

13 d'abril Diumenge

10.30 h - 11 h- Benedicció de Rams

- Plaça del Castell

Seguida de processó fins a l’església.

12 h - 13 h- Exhibició de les bandes de les confraries

- Plaça del Castell

12.45 h - 13.15 h- Benedicció de Rams

- Plaça de Josep Valls Ibern

16 d'abril Dimecres

19.30 h - 21 h- Recollida del Natzarè

- Davant l'Escola Antoni Roig, amb recorregut per diversos carrers fins a l’església de Sant Pere Apòstol.

18 d'abril Divendres

7 h - 10 h- Solemne Viacrucis

Amb diversos recorreguts per la vila.

18 h - 20 h- Anada a processó de les bandes de timbals de les confraries.

19 h - 20 h- Plantada dels passos de la processó

Davant la porta lateral de l’església.

20 h - 22 h.- Processó del Sant Enterrament

- Amb recorregut per diversos carrers del nucli antic.

19 d'abril Dissabte

22 h - 22.30 h- Vetlla Pasqual i benedicció del foc

- Davant la porta lateral de l’església.

20 d'abril Diumenge

12 h - 14.30 h- Cantada de Caramelles

- Diversos carrers del nucli antic.