Salou dona la benvinguda a la Capital de la Cultura Catalana amb una gala inaugural

Álvaro Rodríguez

El Teatre Auditori de Salou (TAS), ple de gom a gom, va ser l’escenari inaugural de la Capital de la Cultura Catalana que ostenta enguany el municipi. La pluja no va impedir que cap butaca de l’equipament quedes buida. Entre els assistents, a més dels regidors de l’Ajuntament i diverses autoritats polítiques del territori, l’acte va comptar amb la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández.

La veu de la cantant local Anna Tena, acompanyada per unes notes de piano, va servir com a toc de sortida a través d’una interpretació de Boig per Tu de Sau. «Crec que Salou està boig per començar aquest acte» recollia després dels aplaudiments Ramón Pellicer, presentador de l’acte. «Avui us emocionareu», declarava el periodista de TV3, posant en relleu que els actes d’aquest any busquen «donar a conèixer el món la seva identitat cultural com a poble, però també com a país».

A través d’un vídeo, la gala també va mostrar quins volen ser els protagonistes d’aquest 2025 a Salou, com les entitats festives de seguici, la Torre Vella, els xalets modernistes o el Còs Blanc, tots elements que es volen donar a conèixer a un públic que, potser encara no coneix Salou.

«Salou no és només sol i platja, també som cultura», refermava Júlia Gómez, regidora de Cultura una de les claus que es volen deixar patents dins aquest any.«Cap projecte pot tenir èxit si no ho fem junts», afirmava Gómez, en referència les associacions i entitats culturals que formen part d’aquest programa.

Moltes d’aquestes van ser presents ahir a la gala inaugural, algunes als seients, però també sobre l’escenari. Els gegants reis, Jaume I i Violant d’Hongria van ser els encarregats de la segona actuació de la nit entre els diferents parlaments, animant al públic a aplaudir al ritme de les gralles. El canvi entre els ànims del públic va demostrar que la premissa de les entitats folklòriques com a protagonistes era certa. Darrere dels gegants va arribar la Mulassa, qui va oferir un ball molt més solemne i cerimonial.

Aquest ball va servir de carta de presentació a Pere Granados, alcalde de Salou, qui va arrancar el seu discurs apuntant que «entenc que pot semblar sorprenent aquesta capitalitat pels que tenen una imatge críptica del municipi», remarcant el treball que s’està fent per «fer valdre el patrimoni salouenc».

«Un poble jove, sí, però amb una història mil·lenària», refermava el batlle. L’Ajuntament sembla tenir molt clar que aquesta fita ha de permetre diluir els mantres de sol i platja que han acompanyat a Salou, demostrant «el que som i el que sentim com a poble a tot el món», tal com expressava Granados. Novament, l’alcalde també va tornar a referir-se al teixit educatiu del municipi, de qui diu «conformen el patrimoni viu i cultural que té Salou».

Les declaracions de Granados van ser recollides per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, qui va destacar que «aquesta capitalitat és una gran oportunitat per donar a conèixer tot el que té a oferir Salou, més enllà d’un model turístic d’èxit». «Els salouencs i salouenques heu de ser partícips d’aquest any», afirmava Hernández, «la cultura de Salou traspassarà fronteres i serà referent també després d’aquest any», va concloure.

La infantesa i el futur de la cultura van ser els protagonistes d’un dels moments més emotius de la nit, quan el cor Amics de la Unió de Granollers, van omplir l’escenari del TAS. De nou, aquesta expressió artística popular va tornar a fer connectar al públic. Algun d’ells, fins i tot, murmuraven les cançons. Les veu blanques van aconseguir un aplaudiment ensordidor que no va poder aixecar cap representant polític.

El jove cor va fer diferents actuacions sobre l’escenari, amb balls i percussions inclosos. Cap d’elles va aconseguir rebaixar els ànims d’un públic completament entregat. Com a preàmbul d’aquest any de cultura, resulta una actuació escollida amb molt bon gust, arrelada a Catalunya, emocionant i feta amb pocs recursos, però molta ànima. Sembla un bon camí.

Tot i això, l’actuació també va deixar espai a expressions culturals africanes, anglosaxones o asiàtiques, una adient picada d’ulls a la voluntat «internacional» del programa que ara arrenca.

Salou ha decidit anar a màxims amb aquesta capitalitat, ja ho destaca Xavier Tudela, president de l’entitat, qui afirma que la candidatura salouenca ha estat «una de les millors amb diferència». Per davant, aquest municipi té un repte magnànim, trencar amb estereotips i donar-se a conèixer com a un referent cultural. La gala inaugural, de moment, demostra que té els ingredients i la capacitat de fer-ho, però només si passa de les paraules a l’acció.