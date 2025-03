Marc Giró visitarà Salou el divendres per emetre el ‘Vostè Primer’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La temporada cultural de Salou arrenca amb una proposta excepcional: el carismàtic i inconfusible Marc Giró arribarà al municipi per emetre en directe el seu programa de RAC1, Vostè Primer, des de la Sala Europa del Teatre Auditori de Salou (TAS).

La gravació del programa, en directe, es durà a terme aquest divendres, 21 de març, a partir de les 13.00 hores, amb accés gratuït i aforament limitat.

El magazín radiofònic Vostè Primer s’ha consolidat com una de les propostes més dinàmiques de la graella. Amb una combinació d’entrevistes, seccions culturals i continguts d’actualitat, el programa acompanya l’audiència durant l’aperitiu, oferint una hora d’entreteniment i informació de dilluns a divendres, de 13 h a 14 h.

L’espai, dirigit i presentat per Giró, compta amb un equip format per Joel Fortuny en la producció, Esther Romagosa en la coordinació de guió i Ernest Ferrer en l’àmbit tècnic i muntatge musical. Amb un estil directe i desenfadat, el programa destaca per la seva capacitat de combinar humor, reflexió i una mirada irònica sobre l’actualitat.

Marc Giró, reconegut com un dels comunicadors catalans més destacats del moment en l’escena cultural nacional, arribarà a Salou acompanyat del seu equip per oferir un espectacle radiofònic fresc, irònic i carregat de sarcasme. El seu estil únic ha convertit el programa en una cita imprescindible per als amants de la ràdio i l’humor més afilat. A més, el periodista barceloní —llicenciat en Història de l’Art i especialitzat en moda i estil—, ha rebut recentment diverses ofertes, entre les quals s’hi inclou un nou programa a La 1 de TVE, però ha decidit mantenir el compromís amb RAC1.

Per assistir a l’emissió en directe de la gravació del programa, es recomana a les persones que vulguin assistir-hi arribar amb antelació, ja que l’aforament de la sala és limitat i no es permetrà l’accés un cop iniciat el programa.

Durant aquest mes de març, també visitarà Salou l’actor Creu Sant Jordi Joan Pera amb Un sogre de lloguer. Serà el 27 de març, dia mundial del teatre. Més teatre arribarà a l’abril amb el III Festival d’Arts Escèniques de Salou. Durant aquest mes també hi haurà un concert de Celtas Cortos i del Pot Petit, així com ballades de sardanes per Sant Jordi.