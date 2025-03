L’Ajuntament d’Altafulla regula el desplegament de piscines privades

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Altafulla ha redactat una normativa municipal per regular el desplegament de piscines d’ús privatiu. El consistori ha engegat aquesta iniciativa pròpia després de «rebre moltes demandes de llicència per construir aquests equipaments», tal com detalla la coalcaldessa Alba Muntadas. El text també busca donar resposta a la crisi climàtica i als freqüents episodis d’inundació que viu recentment el municipi.

Per aquest motiu, la normativa també obliga a reservar un mínim del 50% d’espai lliure d’edificació a les parcel·les on es construeixi. A l’ordenança també es recomana enjardinar amb plantes i arbres autòctones i adaptades al clima. «Considerem que les piscines són un element que impermeabilitza el terreny», apunta Muntades, explicant que aquest text busca mesures pal·liatives a aquestes construccions.

Petites i silencioses

Pel que fa a la mida de les piscines permanents, la normativa estableix que aquestes no podran tenir una superfície superior als 150 metres quadrats o el 30% de l’espai lliure d’edificació de la parcel·la. A més, aquestes hauran d’estar separades a un metre i mig dels límits de la finca. Aquestes construccions també hauran de ser soterrades i amb un pendent mínim de l’1% per prevenir l’estancament d’aigua.

El text també regula a les piscines desmuntables, que no podran tenir més de 50 metres quadrats de superfície o el 20% de l’espai lliure de la parcel·la. Igualment, aquests elements hauran d’estar separats dels límits de la finca. Les piscines infantils inflables de menys de 4 metres quadrats no estan contemplades dins l’ordenança.

La normativa impulsada per l’Ajuntament també recull algunes consideracions per disminuir el soroll d’aquests elements. La coalcaldessa afirma que, darrerament, «han augmentat les queixes veïnals pel renou de la maquinària». Per aquest motiu, la normativa demana disposar aquests aparells, com la depuradora, en una edificació auxiliar o dins l’immoble.

A més, aquestes edificacions hauran de comptar amb mesures per evitar soroll o vibracions, com una coberta insonoritzada o elements de suport amb esmorteïdors. Finalment, el text també prohibeix subministrar aigua sense recirculació i obliga a instal·lar mecanismes de recollida als paviments. L’excés d’aigua no podrà connectar-se al clavegueram.

Amb tot, Muntadas apunta que aquesta ordenança persegueix «que no sigui tan fàcil construir piscines» alhora que busca una millor convivència entre els veïns. El text pendent d’aprovar, només s’aplicarà a les piscines de nova construcció.