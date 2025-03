Detingut per registrar-se en un hotel de Salou amb el nom d'una altra persona i tenir sis ordres de detenció

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Salou- Vila-seca van detenir dissabte un home de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’usurpació d’estat civil. A més, li constaven sis ordres de detenció.

Els fets van tenir lloc durant el matí de dissabte, quan els Mossos van rebre un avís que hi havia un noi dins d’un portal del carrer Girona buidant un extintor de la comunitat.

Immediatament diverses patrulles van adreçar-se fins el lloc de l’incident on va localitzar un jove ple de pols assegut dins de l’edifici. Durant la identificació, el detingut va manifestar a la patrulla que feia dues setmanes que estava allotjat amb uns amics en un hotel proper.

Davant el relat incongruent de l’identificat, els Mossos van dir-li que els acompanyés a dependències policials per poder realitzar comprovacions policials.

Un cop a comissaria, van comprovar que el jove s’havia fet passar per una altra persona a l’hora d’allotjar-se a l’hotel i que, a més, li constaven sis ordres de detencions vigents.

Fetes les gestions amb els requeriments, van constatar que l’home formava part d’una organització criminal desarticulada al mes de desembre de l’any passat.

Així mateix, també portava a sobre quatre telèfons mòbils la procedència de la qual tampoc va poder acreditar, per la qual cosa es van intervenir a efectes d’investigació.

Per tot això, els Mossos d’Esquadra van detenir-lo per haver utilitzat una falsa identitat a l’hora de llogar una habitació d’hotel i per tenir vigent sis ordres de detenció.

El detingut, amb gairebé una vintena d’antecedents policials, passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.

Es dona la circumstància que el detingut és un dels integrants d’una organització criminal especialitzada en estafes tecnològiques. La investigació va concloure el desembre passat i va afectar a més de 1.200 víctimes arreu de l’estat.

En aquest cas van participar-hi agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l’Ertzainta i va saldar-se amb un total de 23 detinguts.