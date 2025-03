Èxit del 6è Mercat de Segona mà del Morell

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després de l’èxit de les anteriors edicions, aquest diumenge la rambla Pau Casals del Morell ha acollit el 6è mercat de segona mà, que ha registrat una quarantena de participants, amb unes setanta taules muntades. «Un cop més, ha anat tot molt bé i tothom ha gaudit d’una satisfactòria jornada de compravenda», apunta la regidora de Promoció econòmica de l’Ajuntament del Morell, Mònica Casas.

Si bé és cert que la pluja va fer acte de presència a última hora, el temps va respectar l’activitat durant el matí i va permetre que els visitants poguessin passejar i remenar a les diferents parades, on es podien trobar des de llibres a roba, passant per joguines i productes de tota mena. «Es tracta d’un clar exemple d’economia circular, i en els temps que vivim, pensem que val molt la pena promocionar aquest mercat», reivindica Casas.

Com a novetat, en aquesta edició, a mig matí es va repartir un esmorzar de coca i xocolata entre els assistents. A més, pel que fa als participants, cada cop hi ha més persones de fora del Morell, que s’assabenten de l’activitat i que es desplacen fins al municipi des de Cambrils, Vinyols i els Arcs, Altafulla, l’Argilaga o el Rourell, entre altres. «Cada cop ve més gent, i moltes persones repeteixen, i això ens fa pensar que anem per bon camí», acaba la regidora, que ja pensa en una setena edició.