Vila-seca acollirà un concert solidari en favor de l’Antian

L’Auditori Josep Carreras de Vila-seca acollirà aquest dissabte, 15 de març, a les 18 h, un concert solidari en favor del projecte d’investigació que realitza la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre la malaltia minoritària i rara de la mutació del gen ADSL, anomenada Deficiència Adenilosuccinat liasa.

Només la pateixen vuitanta persones al món, de les quals dos, l’Anton i l’Andreu, són nens de Cambrils de 10 i 8 anys respectivament, i una tercera, la Mireia, té 12 anys i viu a Castelló. Al concert hi actuaran la soprano Begoña Alberdi, el tenor Beñat Egiarte i el pianista Josep Burfon. Interpretaran diferents àries i duets de zarzuela, a més d’algunes d’òpera i cançons populars.

Alberdi explica que és una proposta «molt interessant, no tant per la música —que també—, sinó pel fet de poder contribuir a la investigació d’una malaltia estranya que pateix tan poca gent al món». La soprano assegura que «si no li donem visibilitat, ningú sabrà que existeix i ningú buscarà ni estudiarà cap solució mèdica».

La cantant, reconeguda arreu del món i amb una exitosa carrera professional, va rebre la proposta del concert durant la pandèmia de la Covid-19. La mare de l’Anton i l’Andreu, que pateixen la mutació del gen ADSL, va contactar amb ella a través de les xarxes socials, ja que la soprano penjava vídeos durant el confinament per fer arribar el cant a tothom. Alberdi explica que quan va rebre la proposta no s’ho va pensar dues vegades, «i vaig començar a moure els fils per aconseguir-ho».

Mutació del gen ADSL

La recaptació del concert solidari es destinarà íntegrament a l’Associació Antian, que s’encarrega de lluitar contra la deficiència d’ADSL recolzant el projecte d’investigació per la Teràpia Gènica de l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de l’Institut de Recerca de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Les entrades pel concert no estaran numerades. Tenen un preu de quinze euros, les generals, i pels abonats de l’Auditori Josep Carreras en costen deu. Es poden adquirir al següent enllaç: https://micromecenatge.uab.cat/DeficienciaADSL-Concert.