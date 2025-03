Una espectacular persecució pels carrers de Vila-seca acaba amb un detingut

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Un home ha estat detingut aquesta nit de dimecres al polígon Alba de Vila-seca després d'una espectacular persecució pels carrers del centre del municipi. Segons ha pogut saber Diari Més, la fugida es va iniciar a la localitat de Cambrils.

El vehicle circulava per l'avinguda de la Diputació al voltant de les 22:45 hores, quan els agents de la policia local li van ordenar que s'aturés, en tenir constància que el conductor tenia pendent una ordre de detenció i conduïa amb pèrdua de vigència del permís de conduir. En aquell moment, l'home va fer cas omís de les indicacions dels agents, va accelerar bruscament i es va iniciar una persecució a gran velocitat per l'avinguda de la Diputació de Cambrils, va passar per diferents carrers de la urbanització de Vilafortuny Cambrils i va marxar pel camí del cementiri de Salou fins arribar a Vila-seca.

Per Vila-seca, la persecució va passar per l'avinguda Ramón d'Olzina i va finalitzar a l'avinguda Generalitat, a la zona del polígon, on el vehicle es va estampar contra un cotxe de la policia cambrilenca. Allí, el seu conductor va ser detingut per un delicte de conducció temerària.

A les xarxes socials diversos usuaris han publicat vídeos on es veu un vehicle blanc perseguit per varies patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. La persecució va generar força expectació entre els vila-secans, ja que la multitud de sirenes es van sentir per totes les zones del municipi.