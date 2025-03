Altafulla remodela els carrers de Dalt i de l’Hostal

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó i els coalcaldes d’Altafulla, Jordi Molinera i Alba Muntadas, van inaugurar ahir dimarts les obres de remodelació del carrer de Dalt i del carrer de l’Hostal, al municipi d’Altafulla. Llauradó va conèixer de primera mà els treballs realitzats en aquests dos carrers de la Vila Closa.

El projecte ha servit per millorar la convivència entre vehicles i vianants i per augmentar la seguretat, la mobilitat i l’accessibilitat en aquesta zona del municipi. Les obres han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que hi ha aportat un total de 372.570 euros a través del Pla d’Acció Municipal (PAM). L’acte inaugural també va comptar amb la presència dels diputats Sílvia Puerto i Vale Pino, entre altres autoritats i veïns del municipi.

Durant l’acte d’inauguració la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va posar en valor «la col·laboració entre administracions per fer possible obres de millora com les que avui inaugurem». Llauradó va destacar que aquesta actuació a Altafulla «és un clar exemple del compromís de la Diputació per ajudar als municipis a desenvolupar projectes que beneficien directament els seus habitants». En aquest sentit, es referí al nou model de cooperació amb els ajuntaments: el Pla ImpulsDipta, a través del qual la Diputació aportarà al municipi d’Altafulla un total de 895.887 euros entre el 2024 i el 2027.

D’altra banda, la coalcaldessa d’Altafulla, Alba Muntadas, va destacar la importància d’aquesta actuació, afirmant que «la remodelació s’emmarca en el nostre compromís de millorar la mobilitat i la qualitat de vida dels veïns, convertint aquest tram en un espai més amable per als vianants».