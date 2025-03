Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Agents del Grup de Deliqüència Urbana dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Salou i Vila-seca van detenir la matinada del 8 de març al Camí del Racó de Salou dos homes, de 38 i 42 anys, per un robatori amb força i falsificació de document públic, oficial o mercantil.

Els fets van passar dissabte quan agents de la unitat FURA dels Mossos estaven fent patrullatge de paisà per Salou. Sobre les 05.30 hores es trobaven circulant per l'avinguda del Pla del Maset amb la rotonda d'accés del carrer de Fonoll quan van observar un vehicle estacionat a les fosques amb dues persones a l'interior. Acte seguit, el vehicle va arrancar i els agents van seguir-lo discretament fins que va estacionar al carrer camí del Racó a Salou.

Quan els ocupants del cotxe van sortir de l'interior, els agents els van aturar per tal d'identificar-los. En preguntar-los que feien allà, els individus van explicar-los que estaven de viatge i anaven a València. Els mossos van procedir a l'escorcoll del vehicle, on van localitzar diverses eines amagades sota els seien tals com tornavisos, tenalles, tisores, fulles de cúter, etc. A més, sota el seient del conductor els agents també van localitzar unes plaques de matrícula, els titulars de les quals no era cap dels dos individus.

Les plaques que portava anclades el vehicle eren de nacionalitat polaca i no estaven amb cap sistema de subjecció. Aquest fet, va fer pensar als agents que possiblement podien utilitzar aquestes altres plaques de matrícula per canviar-les i no ser detectats ni identificats en el cas de fugir.

En un escorcoll més exhaustiu, els agents van localitzar a sota del seient del darrera del costat del conductor un dispositiu inhibidor de freqüències el qual s'utilitza per tal d'anul·lar sistemes d'alarmes en habitatges, així com trucades telefòniques. En engegar-lo, els mossos van comprovar que funcionava bloquejant les trucades dels telèfons mòbils.

Davant de tot això, els FURA van detenir els dos ocupants del vehicle per un delicte de robatori amb força i falsificació de document públic, oficial o mercantil.