Un conductor d’un autobús perd una porta durant una maniobra a Constantí

Daniel Cabezas Ramírez

Un conductor d’autobús de l’empresa Hife ha patit un incident mentre estava realitzant una maniobra per canviar de sentit a l’avinguda Onze de Setembre de Constantí. Quan ha intentat girar per un carrer estret, l’autobús ha perdut la seva porta davantera.

Després de l’incident, el conductor ha baixat del vehicle i ha obert la porta posterior per permetre que els passatgers poguessin baixar. De fet, en el vídeo que ja circula per les xarxes socials es pot observar com el conductor intentava girar per l’avinguda per canviar de direcció.

Això sí, com no comptava amb prou espai, ha acabat xocant contra una zona enjardinada, fet que ha provocat que l’autobús hagi perdut la porta davantera i hagi quedat parcialment a sobre d’una zona per als vianants.