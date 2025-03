Una usuària de l’R17 valora que és un «incordi» el tall entre Tarragona i Salou-PortAventura

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El servei alternatiu per carretera entre les estacions de tren de Tarragona i Salou-PortAventura no ha registrat incidències en el primer dia de tall ferroviari per les obres de l’R17, segons ha confirmat Renfe. Prop d’una desena de persones han agafat l’autobús aquest dilluns al migdia per dirigir-se cap a Salou.

Entre elles, hi ha la Marina, que ve de Jerez de la Frontera des de Barcelona i va cap a una fira de vins a Salou. «El tren ha anat amb retard, ara són 20 minuts més en bus, per a les persones que hem estat tot el matí viatjant és un incordi», ha denunciat. Ella ha assegurat que a Sants no l'han informat que hauria de fer el canvi. Fins diumenge, Renfe oferirà 174 expedicions d'autobús diàries amb de 7.776 places.