Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Salou haurà d'indemnitzar amb 161.334,54 euros euros un exagent de la Policia Local que va resultar ferit de gravetat en ser atropellat per una bicicleta quan intentava atrapar un lladre en un acte de servei, segons una sentència del jutjat contenciós administratiu de Tarragona.

La jutgessa ha donat la raó a l'expolicia després de més de dos anys de litigis i estableix que el consistori ha de fer front a la indemnització perquè el responsable de les lesions, un ciutadà de nacionalitat francesa, no va poder ser localitzat per jutjar-lo, segons la sentència avançada pel Diari de Tarragona i confirmada per EFE.

Els fets van tenir lloc l'agost del 2021, durant un patrullatge de nit, quan l'agent i els seus companys van tractar d'interceptar quatre joves que anaven amb bicicleta i arrossegaven un patinet amb indicis d'haver estat robat. En intentar parar-los es van donar a la fuga i, després d'una persecució, l'agent va baixar del cotxe per atrapar-ne un, que el va atropellar amb una bicicleta. L'agressor va ser detingut aquell mateix dia.

El policia va patir un esquinç de grau III amb trencament complet del lligament creuat anterior, va haver de passar tres vegades per quiròfan i va necessitar 400 dies de curació. Un any i mig després del succés, la Seguretat Social va dictaminar una incapacitat permanent total per exercir de policia.

La quantitat de la indemnització respon a la valoració dels dies que va estar impedit per l'agressió, les intervencions i seqüeles, el perjudici moral i patrimonial per lucre cessant i les despeses mèdiques que va assumir (23.500 euros).

L'Ajuntament de Salou reconeix a EFE que la jurisprudència és clara en aquest punt, «quan un agent de l'autoritat sofreix una agressió en l'exercici de les seves funcions i l'agressor resulta insolvent o no es pot localitzar, l'administració pública ha de respondre per la indemnització corresponent».