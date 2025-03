Declaren culpable l’acusat de matar el seu pare de 81 anys al Catllar l’any 2023

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l’home acusat de matar el seu pare de 81 anys al Catllar el 2023. En la lectura del veredicte feta aquest divendres a l’Audiència de Tarragona, els membres del jurat han considerat provat que els cops que l’home li va donar al seu progenitor li van causar la mort dies més tard de l’agressió. També han dictaminat que no s’ha acreditat que anés drogat i begut el dia dels fets.

Fiscalia ha mantingut les peticions inicials i ha demanat dinou anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i deu anys de llibertat vigilada. La defensa ha tornat a sol·licitar l’absolució i subsidiàriament sis mesos de presó per un homicidi imprudent. El judici ha quedat vist per sentència.