CSIF exigeix que es mantingui el veto als presos violents en llocs d'alt risc

El sindicat de CSIF considera «vergonyosa» la proposta de la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, de tornar a permetre als presos violents treballar a les cuines de les presons catalanes i exigeix a la Generalitat que mantingui el veto, quan es va a complir un any, el 13 de març, de l'assassinat d'una cuinera a les mans d'un reclús a la presó de Mas d'Enric, al Catllar.

«Estem davant una nova mostra d'un sistema que està més preocupat per defensar el delinqüent que per protegir els seus servidors públics i, una vegada més, queda públicament demostrat que el col·lectiu penitenciari té l'enemic a casa», assenyala la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) en un comunicat.

La Sindicatura de Greuges argumenta que la gravetat dels delictes comesos per un pres no hauria de ser un criteri per apartar-lo automàticament de determinats llocs de treball, i sosté que restringir l'accés de presos violents a utensilis com ganivets suposa «una limitació dels seus drets».

La Síndica proposa mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància, arcs detectors de metalls, reforç dels registres i subjecció dels instruments perillosos a les taules de treball.

CSIF opina que aquestes mesures són necessàries, però exigeix a la Generalitat que «no es modifiqui ni una coma del veto als presos violents en llocs de risc».

Així mateix, demana al govern català que actuï amb responsabilitat per evitar que es repeteixin tragèdies com la de la Núria, la cuinera assassinada fa un any per un reclús a la cuina de la presó de Mas d'Enric: «No permetrem que la memòria de la nostra companya quedi en l'oblit ni que es jugui amb la vida dels funcionaris penitenciaris».