Nou incendi de vehicle a l'estació del Camp de Tarragona, a la Secuita. Els fets haurien passat dimecres al vespre a l'exterior de l'estació de tren d'alta velocitat, a la zona on aparquen els cotxes de forma gratuïta. Fins al lloc dels fets es van desplaçar una dotació de Bombers i els Mossos d'Esquadra.

Allí un vehicle va quedar completament calcinat. Al costat hi havia més cotxes aparcats i vegetació però no es van veure afectats per les flames del vehicle afectat.