Adif doblarà els torns de treball per revisar l'estat de la via en el tram afectat per les obres de Roda

La primera reunió diària entre la Generalitat, Adif, Renfe i el Ministeri de Transports per fer seguiment a l'estat de la infraestructura viària i del servei ha identificat tres incidències en vies de solució. En la trobada, s'ha acordat doblar els equips que durant la nit revisen el material de via i el seu ajustament i ancoratges per assegurar que l'endemà es pot donar servei, una mesura que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera que ajudi a assegurar la normalitat, segons ha explicat en declaracions a l'ACN.

A més, la primera incidència poc després de la represa del servei dilluns passat que va obligar a interrompre la circulació entre Sant Vicenç i Cunit per manca de tensió a la catenària ja s'ha donat per resolta.

En tercer lloc, també s'ha detectat que el tren terra, que és el sistema de comunicació entre el maquinista i el centre de control, no funcionava correctament. Segons la consellera, aquest matí s'han substituït algunes antenes perquè aquesta comunicació es pogués restablir «amb tota garantia». Paneque ha assenyalat que caldrà veure si durant el dia aquesta problemàtica ha quedat resolta.

Aquest matí a primera hora s'ha celebrat la primera reunió per fer seguiment diari de les incidències derivades del restabliment del servei al tram afectat per les obres de Roda de Berà. Hi han participat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano; el president de Renfe, Álvaro Fernández; el president d'Adif, Ángel Contreras, i equips tècnics de les dues empreses, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acompanyada del secretari de Mobilitat, Manel Nadal; i el secretari general de Territori, Jordi Terrades.

Segons ha explicat la consellera de Territori a l'ACN, en la trobada d'aquest divendres es revisaran els efectes de les mesures acordades aquest dijous, com la revisió del tren terra i el problema amb les comunicacions entre els maquinistes i el centre de control. A més, segons la consellera, hi ha dos treballadors de Territori seguint els treballs i el compliment dels horaris sobre el terreny. Les reunions se celebraran cada dia, inclosos dissabte i diumenge.

Paneque ha evitat donar terminis sobre quan els usuaris podran percebre millores, però confia que sigui tan aviat com sigui possible. «Ara ens centrem en detectar problemes i donar solucions ràpides i actuar amb la màxima diligència i urgència», ha manifestat.

En relació amb les incidències al servei el cap de setmana passat en línies com l'R2 sud, en plena celebració de Carnaval, Paneque ha admès que Renfe no va entregar els horaris als maquinistes en temps i forma, és a dir, 96 hores abans, tal com estableix el seu conveni. A partir d'aquest cap de setmana, ha dit, hi haurà els trasllats de calendaris definitius als maquinistes per adaptar el servei amb els nous horaris.

La compareixença al Parlament

La consellera va anunciar aquest dimecres que havia sol·licitat la compareixença al Parlament per explicar les incidències posteriors al restabliment del servei un cop acabades les obres de Roda de Berà.

Paneque ha afirmat que espera comparèixer «el més aviat possible» i ha deixat la porta que pugui ser la setmana que ve. Segons ha comentat, serien unes «dates adequades per donar compte de la posada en marxa de les problemàtiques hi ha hagut i les respostes que s'han anat donant».