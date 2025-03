Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Associació d'Apartaments Turístics (AAT) de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre alerta de les primeres peticions d’informació i cancel·lacions de reserves arran de l'increment de l'impost sobre les estades turístiques anunciat per la Generalitat de Catalunya. L’increment ha generat molta inquietud entre els potencials clients del territori. La mesura està generant una reacció negativa al mercat, especialment entre les famílies, el principal mercat dels apartaments de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

Joan Calvet, president de l'Associació d'Apartaments Turístics, denuncia que «aquest increment ja està impactant directament en l'atractiu turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, fent que molts viatgers es replantegin la seva estada o optin per destinacions alternatives sense aquesta càrrega fiscal». Calvet lamenta que «tenim un govern que no té en compte les singularitats del territori i que sembla lesiu pel turisme de la Costa Daurada, Terres de l’Ebre i la resta de Catalunya, augmentant la càrrega impositiva respecte a altres destins vacacionals de la resta de l’Estat».

«Veiem amb preocupació com s’aposta per Barcelona amb congressos d’abast mundial i l’ampliació de l’aeroport, mentre s’impedeix el desenvolupament del nostre territori. Aquest increment de l’impost de les estades en establiments turístics, que afectarà especialment els destins vacacionals de costa i interior, és un greuge més cap al nostre territori», conclou Calvet.

Empresaris del sector dels apartaments turístics i HUTS ja han rebut les primeres notificacions de cancel·lacions per part de clients, especialment de la resta de l’Estat, que troben aquest augment inassumible. «Hem passat de tenir un impost moderat a aplicar una taxa que converteix els destins vacacionals de costa i interior de Catalunya en una de les destinacions turístiques amb major pressió fiscal del món», afegeix Calvet.

Un impost en contra la desestacionalització

Calvet també ha afegit que «si es vol desestacionalitzar, l’import d’aquesta taxa hauria de ser proporcional a les ocupacions i als preus, i sobretot a les ocupacions de temporada baixa». «Estem notant un descens de trucades i reserves, tant de proximitat, com del mercat nacional. La gent s'ha assabentat que pujaran els impostos i està buscant alternatives en altres destinacions de platja més competitives fora de Catalunya i molt properes a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre».

Calvet també destaca que «els viatgers que visiten Barcelona estan disposats a pagar el que convingui, però això no s’aplica a la resta del territori, on la sensibilitat al preu és molt més gran i, molt especialment, en temporada baixa. A la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, els turistes que ens visiten durant la temporada baixa els hauríem de subvencionar en lloc de posar més impostos, perquè ajuden a generar riquesa en una època en què quasi no tenim visitants».

L'Associació d'Apartaments Turístics se suma a les crítiques de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT), que ja va advertir la setmana passada que aquest increment podria afectar greument la competitivitat del sector. «Aquesta mesura posa en risc la viabilitat de moltes empreses i professionals que depenen del turisme, especialment en temporada baixa, quan els marges són més ajustats i qualsevol augment de costos pel visitant pot ser decisiu en l'elecció de la destinació i no únicament el de l’allotjament», subratlla el president de l'associació.

Davant aquesta situació, el sector exigeix a la Generalitat de Catalunya una revisió immediata de la mesura i un replantejament del model de finançament turístic per evitar que aquest impost esdevingui una barrera per al turisme familiar i de qualitat, que ha estat un dels pilars del desenvolupament econòmic i social de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. A més, demanen que «els ajuntaments reflexionin seriosament abans d’aplicar el recàrrec municipal».