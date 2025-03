Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució impulsada per Junts on demana al Govern que habiliti de manera immediata els terrenys oferts per l’Ajuntament de La Secuita per construir un aparcament de superfície amb tarifes de baix cost a l’estació Camp de Tarragona de Trens de Gran Velocitat (TGV).

La proposta de resolució aprovada també insta al Govern a negociar l’ampliació de places en règim d’abonament mensual amb ADIF i el Govern de l’Estat per a l’aparcament de pagament existent com a mesura de caràcter temporal mentre el nou aparcament no es materialitza.

El diputat de Junts, Jordi Bertran, ha manifestat que «encara que el sòl sigui extern als terrenys ferroviaris, l’actual Govern de la Generalitat pot negociar amb ADIF la incorporació al projecte de La Secuita. Però no pot eludir la responsabilitat legal de liderar l’habilitació de l’aparcament, 19 anys després de la inauguració de l’estació».

L’estació ferroviària Camp de Tarragona, ubicada al terme municipal de La Secuita, no compta amb cap connexió de trens de Rodalies des de cap altra estació. Així mateix, les connexions amb autobusos públics són insuficients i no s’han adequat a les freqüències ferroviàries. Tampoc no disposa d’una línia directa des de Tarragona, sinó que forma part de la línia Tarragona-Valls, per la qual cosa no funciona com a llançadora, com sí que succeeix en altres estacions d’ADIF, tant a Catalunya com en altres territoris de l’Estat.

La proposta de resolució ha estat aprovada amb els vots a favor de Junts, ERC, PP i Comuns i el vot en contra del PSC.