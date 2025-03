Paneque compareixerà al Parlament per informar sobre les incidències després de les obres de Roda de Berà

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat la compareixença al Parlament per informar als grups parlamentaris sobre les incidències al servei de Rodalies després de les obres del túnel de Roda de Berà. En declaracions als mitjans des de l'estació de Sants, la consellera ha admès que el servei no està sent «l'adequat» ni el que s'havia previst després de sis mesos de talls i ha demanat disculpes als usuaris.

Així mateix, la titular de Territori ha explicat que a partir d'aquest dijous mantindrà reunions diàries «al més alt nivell» a primera hora per fer seguiment i control de les incidències i posar millores sobre la taula per millorar el servei amb l'objectiu que es pugui recuperar la normalitat amb «celeritat i urgència».

Paneque s'ha reunit a primera hora d'aquesta tarda amb representants de l'empresa constructora que s'ha encarregat de les obres al túnel de Roda de Berà, Adif, Renfe i tècnics de la consellera de Territori a l'estació de Sants. En aquesta trobada, Paneque ha demanat que es concreti quines «incidències tècniques» s'estan produint exactament.

Amb tot, la consellera ha explicat que ha demanat la compareixença al Parlament per explicar com ha estat la finalització de l'obra, quines han estat les incidències i quines mesures es posaran sobre la taula per recuperar el servei amb normalitat.

Paneque ha lamentat «l'abandonament» i la «desinversió» a la xarxa, tot i que ha recordat que s'ha «començat un camí de millora» els últims anys amb el Pla de Rodalies. «Serà una situació complexa que requerirà molt de treball però no és menys cert que també hem de demanar i proporcionar als usuaris urgència i celeritat en les millores», ha afegit la consellera.

La titular de Territori també ha anunciat que a partir de demà s'iniciaran reunions diàries «al més alt nivell» a primera hora del matí entre el Ministeri de Transports, Adif, Renfe i ella mateixa en representació de la Generalitat.