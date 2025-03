Terrenys on s’hauria de construir el Hard Rock amb PortAventura al fons.Arnau Martínez/ACN

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica compareixerà al Parlament per a donar explicacions sobre «l'ocultació de part de l'informe sobre l'eventual responsabilitat patrimonial de la Generalitat davant d'una possible retirada del projecte» del Hard Rock. Així ho ha aprovat aquest dimecres, a petició del PPC i per unanimitat, la comissió de Territori i Habitatge.

Concretament, diversos grups han retret al Govern que hagi amagat un annex a l'informe que contenia informació sobre eventuals indemnitzacions als promotors en cas de no tirar endavant. Els populars ho han considerat «extraordinàriament greu», mentre el PSC ha assegurat que Paneque «vol comparèixer i deixar palès que no s'ha amagat cap informació».