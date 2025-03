Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Morell ha programat per al diumenge 16 de març una nova edició del mercat de segona mà. Després del gran èxit de les anteriors, la regidoria de Promoció econòmica de l’Ajuntament del Morell ha preparat ja la sisena, que omplirà la rambla Pau Casals.

«És una iniciativa que, des que la vam engegar, ha tingut molt bona acollida, i volem continuar apostant per aquesta activitat», remarca la regidora de l’àrea, Mònica Casas.

Així, el 16 de març, de 10 a 14 hores, la rambla tornarà a ser l’indret més adient per vendre o adquirir qualsevol producte, des de roba a joguines, passant per estris de la llar, eines o llibres. A les 11 hores, a més, s’oferirà un esmorzar de coca i xocolata.

«Es tracta d’un clar exemple d’economia circular, i en els temps que vivim, pensem que val molt la pena promocionar aquest mercat», reivindica Casas. En la cinquena edició, celebrada el passat 20 d’octubre, s’hi van muntar més de quaranta parades.

Les persones interessades a participar en aquesta sisena edició cal que s’inscriguin prèviament al Centre Cultural, abans del 12 de març, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. Els preus es mantenen respecte a les darreres edicions: 6 euros per una taula, o 10 euros per dues taules. Per a més informació, es pot escriure a centrecultural@morell.altanet.org o bé trucar al 977 84 21 76.