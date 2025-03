Modifiquen la reforma de la Torre Vella de Salou per humitats i tèrmits

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou ha aprovat inicialment una modificació al projecte de conservació i millora de la Torre Vella. La passada primavera van iniciar les obres en aquest conjunt arquitectònic per remodelar la planta baixa i l’ala lateral i arranjar la tercera planta per poder acollir visites.

Durant el transcurs de les obres, els arquitectes han trobat desperfectes a l’immoble que han obligat el consistori a modificar el projecte. Segons detalla el document de la modificació de les obres, s’haurien trobat bigues de fusta afectades per tèrmits als sostres de l’edifici. Aquestes afectacions generarien «vibracions incòmodes» pels usuaris.

A més, a la planta baixa s’han trobat murs afectats per humitats a les parts baixes. Aquest fet estaria agreujat per la incidència dels aspersors del sistema de reg exterior a l’edifici. D’altra banda, durant els treballs han trobat algunes traces ocultes d’infraestructures prèvies a la construcció de la masia.

Les últimes intervencions arqueològiques han revelat arrencades de murs i fonamentacions que no apareixien al projecte primitiu. Aquest fet ha obligat a replantejar la configuració espacial i constructiva d’alguns elements, com l’ascensor i les cambres higièniques que hi havia plantejats per tal d’evitar lesions a aquestes preexistències.

Les noves troballes van ser comunicades al Servei Territorial d’Arqueologia de la Generalitat, qui va mostrar el seu interès per la configuració original del mas. Per aquest motiu, el servei va requerir l’aixecament complet de tot el paviment i l’excavació fins a determinar la distribució inicial de l’immoble. Aquests treballs van suposar un escreix pressupostari i una necessària ampliació del termini d’obres.

Així, des del consistori apunten que la remodelació ha permès documentar l’estructura original de la Torre Vella, registrar i conservar les troballes arqueològiques. La finalització d’aquesta reforma estava estimada pel passat mes de desembre, les obres es van adjudicar per un import de 360.372, la meitat del qual estava subvencionat pel departament de Cultura de la Generalitat.

El nou projecte de reforma modificat, el qual va ser redactat durant el desembre de 2024, compta amb un import de 514.599 euros, cosa que implica un sobrecost del 45% respecte al preu original. Des de l’Ajuntament preveuen que aquestes obres acabaran al maig i la reinauguració del centre cultural de la Torre Vella està prevista per aquest juliol. El consistori detalla que el nou contracte «permet garantir la seguretat de les dues sales laterals», que es destinaran a ús públic.