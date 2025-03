Adif es compromet a buscar solucions pels desperfectes causats per les obres del túnel de Roda

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest matí s’ha celebrat a l’Ajuntament de Roda de Berà l’esperada reunió amb Adif la qual havia de tenir lloc el passat 20 de febrer, però que en el darrer moment l’entitat pública adscrita al Ministeri de Transports va anul·lar. Aquesta ha comptat amb la participació de l’alcalde Pere Virgili, representants d’Adif i de la direcció facultativa de l’obra i dels agents implicats i afectats per les obres: representants de l’associació de veïns de Costa Daurada-Berà, dels tres càmpings del municipi, de la Residència del Banc d’Espanya i de l’empresa administradora de la majoria de les comunitats de veïns afectades.

Durant la reunió s’ha parlat sobre totes les afectacions derivades de les obres del túnel de Roda de Berà, que es van iniciar a principis del mes de juliol de l’any passat, i sobre el què, el quan i el com; de quina manera Adif posarà solució a les afectacions a la via pública i a les esquerdes aparegudes a molts habitatges, quan ho farà i com ho executarà.

L’alcalde ha incidit en la importància de que totes les veïnes i veïns afectats vehiculin les queixes a través de l’Ajuntament, per tal que sigui el propi consistori qui les faci arribar a Adif. Hores d’ara ja s’hauria registrat una queixa conjunta de dinou veïns del carrer Pineda i una desena de queixes individuals d’altres carrers adjacents.

Adif s’ha compromès a que la setmana vinent farà arribar a l’alcalde un planning amb les actuacions i de quan tenen previst executar-les. «Hem demanat que abans de Setmana Santa es pugui fer el gruix, sobretot és molt urgent l’arranjament de l’aparcament públic de l’avinguda de la Barquera, molt malmès. També és necessari que desocupin abans de mitjans d’abril la plaça Cantàbric i el tram del carrer Sínia», assegura l’alcalde, «fins que això no passi no podrem veure com d’afectats han quedat».

Pel que fa a la relació de carrers afectats i dels desperfectes a la via pública, més d’una setantena d’afectacions en una vintena de carrers, que cal arranjar, l’equip de Govern ja treballa amb Adif per a consensuar aquest llistat.