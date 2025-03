Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra estan desallotjant un edifici al carrer Prat de la Riba de Constantí. Des de quarts de set del matí d'aquest dimarts uns 150 agents participen en el dispositiu, que consideraven de risc, ja que al bloc i als voltants hi han fet actuacions en els darrers temps, especialment per conreu i tràfic de marihuana.

Dels 32 pisos de l'immoble, n'han trobat únicament quatre de tancats, mentre que la resta estaven completament oberts, segons han explicat fonts policials. A l'interior, no hi han trobat ningú. L'últim signe d'habitabilitat el van registrar ahir, quan en un dels apartaments s'hi va incendiar un matalàs i hi van haver d'intervenir els bombers.

L'edifici havia estat ocupat des de feia temps i la propietat n'havia sol·licitat el desallotjament via judicial. Els agents portaven un mes i mig fent tasques de vigilància amb patrulles fixes a l'entorn de l'immoble i ja havien entregat als residents l'ordre judicial de desallotjament. De fet, la majoria dels apartaments presenten les finestres arrencades i l'interior està inhabitable.

Imatge de l'edifici desallotjat aquest dimarts a Constantí. ACN

Un cop unitats dels ARRO han comprovat que no hi havia ningú a l'edifici, hi ha accedit la comitiva judicial. Posteriorment, tècnics i operaris han començat a tapiar els accessos des de l'exterior i l'entrada als pisos. Unes tasques que s'allargaran durant hores.