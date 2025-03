Detingut el responsable d'una botiga de Salou per vendre auriculars robats

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns el responsable d'una botiga situada a la Via Roma de Salou com a presumpte autor d'un delicte de receptació. Es tracta d'un home de 28 anys, que tenia a la venda un joc d'auriculars de connexió sense fil que constaven com a sostrets.

En un operatiu conjunt amb la Policia Local de Salou, també van intervenir sis auriculars més de les mateixes característiques, divuit telèfons mòbils, una tauleta electrònica i un passaport d'un ciutadà estranger. Els agents estan fent gestions per determinar la procedència de tot el material. L'arrestat passarà a disposició del jutjat de guàrdia de Tarragona en les pròximes hores.

Paral·lelament, la Policia Local va tramitar tres denúncies perquè no disposava de llicència d'activitat, certificació de revisió dels extintors d'incendis i el rebut de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. També van detectar irregularitats pel que fa als fulls de reclamació, ja que no en disposava, així com d'informació relativa a l'aforament que pot tenir el local.