Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Canonja ha viscut aquest cap de setmana un dels Carnavals més lluïts dels darrers anys. La Rua de Carnaval ha tornat a omplir els carrers de color, música i espectaculars coreografies, amb una participació destacada de comparses i grups que han demostrat una gran creativitat i dedicació en les seves disfresses.

Enguany, la decisió del jurat ha estat especialment complicada a causa del gran nivell de les propostes; totes les comparses i grups han exhibit un treball acurat en la temàtica, l’originalitat i l’execució. El jurat ha estat format per membres escollits per cada colla participant a la rua, així com per persones designades per la Regidoria de Festes. Després d'una deliberació ajustada, els resultats han estat els següents:

Resultats de les comparses:

1. Comparsa MC – Mar de plàstic

2. Orfeó Canongí – El País de les Meravelles

3. A.V.V. Sector Nord – Fantasia Flamenca

4. Millenials – Charlie i la Fàbrica de Xocolata

5. Colla Pessigolla – Àfrica

6. PIJ La Canonja – Paneroles

Resultats de grups:

1. Chavalitos – Futbol Americà

2. La que se avecina – Mercat ambulant

3. Tricolor – Bol de Kellog’s

Ara només queda l’Enterrament de la Sardina per acomiadar al Rei Carnestoltes i també és un dels actes amb més afluència de públic a la Canonja.