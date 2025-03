Balena o la contundència de les coses petites

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El passat mes de desembre es publicava Diluvi, el primer senzill de Balena, i pocs dies després el grup esgotava totes les entrades del seu concert de presentació a Barcelona.

D’aquesta manera el grup, format pel periodista de TV3 Enric Botella (cantant principal i baixista); el periodista esportiu de la Cadena SER Adrià Soldevila (bateria); l’exlíder d’Amelie Carles Ribes (guitarra i veus); i l’excantant de Desconeguts –en un projecte que compartia amb Botella–, Arnau Marimon (guitarra i veus) començava a fer-se un forat en l’escena indie rock catalana.

Al gener Balena va llençar Totes les cançons, un tema amb una tornada encomanadissa que és un homenatge a la música de Lluís Gavaldà. «La vaig escriure des del meu sofà de Londres, on vivia, i la lletra diu que Totes les cançons de Gavaldà parlen de tu perquè és veritat, semblava que totes parlessin d’aquella persona en qui jo estava pensant, assegura l’Enric.

El compositor admet l’homenatge al de Constantí tot assegurant que a casa el sentia des que era petit i que «totes les seves cançons se’m clavaven a l’estómac».

Aquest mes de febrer Balena ha publicat ja el disc sencer, (Manual de supervivència), format per onze temes. «El que ens defineix», assegura l’Adrià, «és un so contundent, amb guitarres contundents i una bateria bastant forta, que contrasta amb unes lletres sensibles, sinceres, una mica com de cantautor».

La fórmula els ha funcionat tan bé que allò que, d’entrada només havien de ser un parell de senzills, va acabar prenent forma de disc. En l’aventura han comptat amb la complicitat de dos músics més.

Es tracta d’Aleix Turon (Cala Vento), que canta a Nosa, i Clara Molins (Rombo), que intervé en un tema, Vespres, que és una transcripció gairebé literal d’una conversa real de l’Enric amb una molt bona amiga.

El baixista i el bateria expliquen també que el fet que tots els membres de Balena vinguessin de grups anteriors, amb diferents nivells de professionalització, els donava un bagatge i una experiència que els ha fet afrontar aquest nou projecte amb ambició però també amb grans dosis de realisme.

«Ara ja teníem molt clar el que volíem i el que no, amb qui volíem treballar i com volíem que sonessin les cançons. Cuidar molt el que fem, però sense pretendre arribar a un objectiu concret».

De moment, els Balena ja presenten el seu Manual de supervivència aquest dijous, 6 de març, a la Razzmatazz de Barcelona. «El directe és on les cançons llueixen més», asseguren categòrics.

«Quan vam gravar el disc, teníem molt clar que volíem que es pogués defensar bé en el directe. I penso que tenim un material intens, potent i que sorprèn. A qui li agradin les nostres cançons, el directe li agradarà encara més. Segur».