Salou transforma Carles Buïgas en un avinguda exclusiva per a vianants

Salou farà un pas endavant en la seva transformació urbana amb la culminació de la segona fase de la peatonalització de l’avinguda Carles Buïgas, que estarà completament habilitada per a vianants abans de Setmana Santa.

Així ho va anunciar ahir l’alcalde Pere Granados, acompanyat del regidor d’Urbanisme, Héctor Maiquez, i tècnics municipals, durant una visita a la zona per conèixer de primera mà l’estat de les obres.

Aquest projecte, que ha comptat amb la participació dels fons EU Next Generation, representa una millora substancial per a la qualitat de vida dels residents –uns 2.000– i per a l’experiència dels visitants. L’actuació ha permès eliminar el trànsit rodat i recuperar aquest espai per a les persones, fent de l’avinguda un entorn més amable, segur i accessible.

Durant la visita, l’alcalde va mostrar especial interès pels detalls de la urbanització i per les espècies vegetals que s’estan plantant, que contribuiran a embellir l’espai i a reforçar la sostenibilitat del projecte.

Un canvi estratègic

L’avinguda Carles Buïgas és un dels principals eixos turístics i comercials del municipi, i la seva conversió en zona per a vianants redistribuirà millor els fluxos de persones, ajudant a descongestionar altres zones i millorant l’experiència tant dels residents com dels visitants.

A més, el comerç local serà un dels grans beneficiats d’aquesta transformació. La nova fisonomia de l’avinguda fomentarà el passeig i l’estada a la zona, generant més oportunitats per als establiments i reforçant el seu atractiu comercial.

1.300 metres guanyats per a les persones

Amb 1.300 metres d’espai exclusivament per a vianants, aquest nou tram es convertirà en un dels passejos més amplis de Salou, fins i tot més llarg que el Passeig Jaume I.

La finalització d’aquesta segona fase de la peatonalització abans de Setmana Santa permetrà que aquest nou espai estigui a punt per acollir residents i visitants coincidint amb l’inici de la temporada alta.