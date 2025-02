PortAventura World inaugura la temporada del seu 30è aniversari amb un Carnestoltes autòcton

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

PortAventura World inaugura aquesta dissabte la temporada del seu trentè aniversari amb la celebració del Carnestoltes, que comptarà amb actuacions i desfilades de comparses i batucadas locals per les diferents àrees i amb espectacles exclusius d'aquest període, informa el resort.

«És el Carnestoltes més autòcton que hem tingut fins al moment a PortAventura World. El nostre propòsit és generar un impacte positiu a l'entorn i amb decisions com aquesta esperem impulsar el reconeixement de les comparses locals, que amb tant d'entusiasme preparen les seves desfilades per fer gaudir els nostres visitants», afirma Fernando Aldecoa, director general de PorAventura World.

El parc celebra el trentè aniversari de la seva obertura, efemèride que commemorarà des d'aquest dissabte fins al 6 de gener amb una decoració especial, un espectacle de drons i noves carrosses per a la seva tradicional desfilada final. A més, la icònica muntanya russa Dragon Khan guanyarà protagonisme i serà repintada perquè torni a lluir els seus colors originals.

Com a novetat, tots els divendres fins al 4 d'abril, de 17:00 a 22:00 hores, obriran en exclusiva les àrees de Mediterrània i Far West per als visitants que s'allotgin als hotels i els socis del Club PortAventura.