Detingut un menor a La Canonja després d’atropellar una dona gran en fugir d’un control policial

La Guàrdia Civil va detenir aquest dijous a La Canonja un menor de 16 anys que conduïa un cotxe en el qual viatjava també un altre noi de 14 anys i, després de saltar-se un control policial a l'N-340, va atropellar una dona d'avançada edat que creuava per un pas de zebra.

Segons que avança 'Tarragona Digital' i ha confirmat a EFE la Guàrdia Civil, els agents van donar l'alto al vehicle en el control policial, situat al barri de Bonavista de Tarragona sobre les 10.45, però, en comptes de detenir-se, va realitzar una maniobra evasiva i va sortir de la carretera en direcció al nucli del municipi veí de La Canonja.

La Guàrdia Civil va seguir al cotxe, que circulava de manera temerària, en contradirecció i saltant-se semàfors en vermell.

En arribar a un pas de zebra va atropellar una anciana, que va ser traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per efectius de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i tant el conductor del cotxe com l'altre ocupant, de 14 anys, van emprendre una fugida a peu fins que van ser interceptats per uns agents.

El conductor està acusat dels delictes contra la seguretat vial, lesions i resistència a l'autoritat i va ser posat a la disposició de la Fiscalia de Menors.