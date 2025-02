Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Salou ostenta aquest any el títol de Capital de la Cultura Catalana amb una programació d'arts en viu, cultura popular, música i gastronomia. Aquest dijous s'ha presentat la programació que s'allargarà fins al gener de 2026, amb actes que ja es feien al municipi i d'altres que s'han incorporat amb motiu de la capitalitat.

L'alcalde, Pere Granados, ha explicat que amb la capitalitat es vol «reforçar el sentiment de pertinença» del municipi i desestacionalitzar el turisme. Entre les novetats hi ha la reobertura del Museu de l'Esmalt Contemporani, un nou espectacle de les fonts ornamentals basat en la història de Salou, la remodelació del Centre Cultural Torre Vella i l'estrena d'una ruta del modernisme i el noucentisme.

Salou donarà el tret de sortida com a Capital de la Cultura Catalana el pròxim 18 de març amb una gala al Teatre Auditori de Salou (TAS), a partir d'aquí, el municipi desplegarà diversos actes. Dins la programació s'han englobat diversos espectacles, l'estrena d'una sardana inèdita, un llibre sobre la història de Salou, visites en espais patrimonials o el Festiuet, que es farà a la capital de la Costa Daurada per primer cop els dies 18 i 19 de juliol.

També s'hi han encabit jornades esportives com el triatló, el Rally Legends o un campionat de dòmino. El programa és «viu», ha remarcat Granados, a l'espera de poder afegir-hi més propostes. La capitalitat compta amb un pressupost de més de 450.000 euros, segons han explicat des del govern salouenc.

Granados ha assenyalat que la programació té «vocació de continuïtat i de permanència» per «incrementar» l'activitat cultural al municipi. L'alcalde ha remarcat que la cultura «genera benestar emocional», i ha assenyalat que aquesta cita serà una «oportunitat» pels artistes del territori.

La presentació dels actes s'ha fet des del jaciment de Kal·lípolis, un dels espais que s'inclouran en un projecte que es presentarà també aquest any en el marc de la capitalitat. Amb la URV, es vol recuperar el patrimoni i la història de Salou perquè els salouencs «coneguin el seu passat, se sentin encara més orgullosos de pertànyer a aquest municipi i es cohesioni la societat al voltant del patrimoni».

Granados vol que tots aquests elements patrimonials serveixin per crear «nous productes turístics» per buscar un «turisme fora de temporada, perquè la cultura no és estacional», ha dit.