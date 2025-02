Salou es personificarà als jutjats pels recursos contra Funecam

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

El consell plenari de l’Ajuntament de Salou ha acordat comparèixer i personificar-se davant el tribunal superior de Justícia de Catalunya i el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona pel cas al voltant de la societat funerària supramunicipal Funecamp. Aquesta empresa, de la qual formen part els ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí, hauria d’haver començat a operar el 2024, però diferents recursos interposats per les empreses funeràries de la demarcació han endarrerit el seu desplegament.

Durant el ple d’ahir, Pere Granados, alcalde de Salou, va defensar la constitució d’aquesta empresa al·legant que «servirà per millorar els serveis als ciutadans». A més, l’alcalde va detallar que altres tres municipis ja han mostrat interès a formar part d’aquesta societat.

Per contra, aquesta decisió va ser criticada al ple des de l’oposició. Ana Belén Rodríguez, portaveu del grup municipal de Vox, va explicar la seva contrarietat al·legant una preocupació per «casos d’assetjament i contractacions per endoll» a l’empresa matriu, Serveis Funeraris Reus Baix Camp. Yeray Moreno, regidor socialista d’Hisenda, va respondre que «aquests casos han quedat en el passat i l’empresa ha signat un nou conveni».

Per la seva part, el portaveu del PP, Mario García, va abstenir-se als dos punts argumentant que «els costos judicials s’elevaran a 6.650 euros». El popular afirma que «no veiem clar» la constitució d’una empresa municipal per aquest servei.

Amb la funerària supramunicipal, els ajuntaments preveuen reduir en un 30% el preu del servei que ofereixen les empreses privades del sector. Segons es va detallar l’estiu del 2024, el preu base serà de 1.800 euros i el mitjà, de 2.800. Granados va refermar que aquesta empresa «permetrà mancomunar serveis amb una visió metropolitana», assegurant que la seva constitució serà «un vot de confiança» que es tirarà enrere si «no funciona bé»