Mossos d'Esquadra i Policia Local de Salou han detectat tretze fraus d'electricitat i deu d'aigua en una inspecció aquest dijous a un bloc de pisos del carrer Montserrat del municipi. L'operació s'ha dut a terme a partir d'un quart de deu del matí i en total s'han inspeccionat 60 pisos.

La llum i l'aigua s'han tallat als llocs amb connexió irregular. A banda, s'han identificat 45 persones, 22 amb antecedents policials per diversos delictes. També s'han identificat 12 vehicles i s'han imposat tres sancions per tinença de drogues, d'arma prohibida i de desobediència greu a agents de l'autoritat. A més, s'ha detectat un habitatge en què es cultivava cànnabis i que es feia servir com a punt de receptació d'objectes presumptament sostrets.

En total, en aquest domicili s'han intervingut 136 tiges amb cabdells de cànnabis en procés d'assecatge, estris relacionats amb el cultiu d'interior i altres objectes que podrien estar relacionats amb delictes patrimonials, com ara aparells electrònics o aparells i roba amb etiquetes. La Unitat d'Investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de les diligències corresponents.

Finalment, de la zona comunitària de l'edifici s'han retirat diversos objectes vinculats amb aquest cultiu de cànnabis, entre torretes, làmpades o mànegues del sistema de regadiu.