Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Ahir al matí es va presentar la programació cultural de la temporada primavera-estiu de Vila-seca, que compren els espais del Celler, l’Auditori Josep Carreras i el Castell. Una programació que s’iniciarà el proper mes de març amb els actes de Carnaval i finalitzarà en ple mes d’agost amb els espectacles d’Accions en Poesia a la Biblioteca de Vila-seca.

Més de 50 actes seran els que farciran una temporada plena de teatre, música, cinema, activitats familiars, exposicions i dansa, entre d’altres, la qual va ser presentada per la regidora de Cultura, Lleure i Coneixement, Manuela Moya, i el programador de l’Auditori Josep Carreras, Pep Solórzano.

L’espectacle musical Ilse és una de les propostes destacades de la temporada, treballada juntament amb el Teatre Auditori de Granollers. «Una proposta commovedora, adaptada per a tots els públics des de la sensibilitat, perquè tracta de la figura d’Ilse Weber, una compositora jueva assassinada a Auschwitz», va explicar Manuela Moya. Es tracta d’un espectacle, de Roger Padullés i Jordi Domènech, que acaba sent un cant a la pau.

També hi tindran un pes important les actuacions de dansa amb el Ballet de Barcelona, Larreal o la celebració del Dia Internacional de la Dansa; la música solidària amb la soprano Begoña Alberdi a benefici de l’Associació Antian; així com el jazz, que es podrà escoltar tant al Celler com a l’Auditori amb Alba Armengou i Flamenco Vibes, els propers 25 i 26 d’abril, respectivament.

Humet, personalitat municipal

Pep Solórzano posà en relleu a Ramon Humet, «compositor i professor del Conservatori de Vila-seca, un mestre de mestres, del qual podrem gaudir de la seva música en diverses ocasions, com ara el concert d’Ander Clemens, el de Joel Bardolet i Marc Heredia o el de Barcelona Modern Ensemble, que farà un monogràfic sobre la seva obra». L’Auditori Josep Carreras acollirà el primer concert d’aquesta temporada el 7 de març, amb La passió segons Frida a càrrec de l’Ensemble Vila-seca i, novament, també s’apostarà per intèrprets i autors joves, com ara l’Orquestra de la Universitat Rovira i Virgili i formacions que repeteixen a l’escenari del Carreras com Kebyart, l’Orquestra Händel, el Quartet Gerhard o l’Ensemble O Vos Omnes.

Cal destacar que la regidora de Cultura també va anunciar la temàtica de la propera exposició al Castell de Vilaseca, que s’està treballant conjuntament amb l’MNAC, i que girarà entorn del modernisme.

Amb una mitjana de més de 250 persones de públic assistent als actes, la programació Cultura Vila-seca ha arribat als 10.500 espectadors totals en la última temporada fidelitzant, sobretot, el cinema i el públic familiar amb la programació del Petit Celler. Les entrades de tots els esdeveniments programats per la temporada cultural primavera-estiu de Vila-seca es poden adquirir al web https://entrades.vila-seca.cat/.