Salou reclama «una part molt important» dels Mossos pactats entre la Generalitat i l’Estat

Pere Granados, alcalde de Salou, va traslladar ahir a la delegada del Govern, Lucía López, la voluntat d’incorporar al municipi «una part molt important» dels 5.000 nous agents dels Mossos d’Esquadra pactats entre la Generlitat i l’Estat. En el marc de la Junta Local de Seguretat, l’alcalde va afirmar que Salou és «qui més necessita aquest increment», al·legant que «cap altra població catalana tret de Barcelona assumeix tanta població» com la que té el municipi durant l’estiu.

Granados calcula que el flux de gent arriba als vuit milions durant la temporada turística si es tenen en compte els visitants de PortAventura. A més, el batlle afirma que «els dispositius de reforç d’estiu resulten insuficients», ja que la temporada s’ha allargat i «cada cop hi ha més persones fora de la temporada d’estiu». En aquesta línia, Granados considera que és necessari «un sistema de seguretat diferent de l’actual» per dotar el municipi d’efectius i reforçar la prevenció.

La delegada va afirmar ahir que «pel Govern de la Generalitat Salou és clau», assegurant que es tindran en compte les consideracions de l’alcalde. López detalla que encara no es coneix com es realitzarà el desplegament d’efectius dels Mossos d’Esquadra, però afirma que «acompanyarem al municipi per tal que aquesta petició es pugui fer realitat».

Paral·lelament, l’Ajuntament també ha reiterat en el prec de convertir la comissaria de Salou en una Àrea Bàsica de Policia. Granados defensa que aquest fet permetria «un augment de recursos materials i humans» així com la implementació «d’un sistema d’investigació localitzat a Salou». Granados també va detallar que la consellera d’Interior, Núria Parlon, es traslladarà personalment a Salou per tractar aquestes peticions.

La Junta Local de Seguretat també va servir per constatar un increment dels fets delictius al municipi. De fet, Salou és la tercera població catalana on més ha crescut la criminalitat en el darrer any, amb un creixement percentual de 16,3%.

El cap de la comissaria dels Mossos a Salou, Marco Jiménez, explica que aquesta activitat criminal ha estat també acompanyada «d’un augment de l’activitat policial». Les dades aportades pel cap reflecteixen un augment del 33% de les detencions al municipi. De fet, Jiménez afirma que «algunes tipologies delictives s’han vist reduïdes». Amb tot, el sotsinspector declara que «Salou és un municipi segur amb tots els ets i uts».

Per contra, els fets més comuns i que més augmenten són els furts i el cap detalla que la major part «es donen fora de la via pública». Per això, des de Mossos impulsaran plans d’acció específics i estratègies de prevenció a delictes com el robatori amb força a l’interior de vehicles. El cap de la comissaria explica que aquests fets són «delictes oportunistes i, difícils de reduir». Finalment, Jiménez afirma que reforçaran l’atenció contra les persones multireincidents.