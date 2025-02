Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament d'Altafulla ha iniciat les obres per a la millora de la xarxa pluvial a la Via Augusta, una intervenció per reduir les inundacions en zones especialment afectades del barri marítim. L'actuació se centra en l'àrea compresa entre els carrers Jaume I i Cronista Muntaner, i inclou la creació de nous punts de recollida d'aigües pluvials connectats amb la xarxa existent per millorar el drenatge i evitar acumulacions d'aigua.

L'empresa adjudicatària del projecte és Gilabert Miró SA, que executarà les obres per un import de 76.261,42 € (IVA inclòs), i es duran a terme en un termini màxim de sis setmanes des de la signatura de l'acta de replanteig.

Paral·lelament, l'Ajuntament d'Altafulla ha inclòs en el pressupost de 2025 una partida de 800.000 euros per adaptar el carrer Camí del Prat a les recomanacions de l'estudi hidrològic sobre Baix a Mar, elaborat per l'enginyer i geòleg Roger Ruiz.