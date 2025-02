Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local de Torredembarra, en col·laboració amb una patrulla fiscal de la Guàrdia Civil, va dur a terme, dijous passat, diverses inspeccions en establiments de la localitat amb l'objectiu de verificar el compliment de la normativa vigent. Aquestes actuacions han donat com a resultat final la incoació de quatre actes per les infraccions detectades, diverses ampolles d'alcohol precintades i la prohibició de cuinar en un dels establiments, proposant una inspecció tècnica urgent.

En un establiment de restauració situat a la plaça Catalunya, es van detectar diverses infraccions en matèria de seguretat i prevenció d'incendis, com la presència de dos extintors caducats, l’absència d’un extintor a la cuina, la inexistència d’un sistema d’extracció de fums i la manca de cartelleria obligatòria. Per aquest motiu, es va prohibir cuinar fins a passar una inspecció tècnica urgent.

A més, es van identificar infraccions en altres normatives, com la Llei General Tributària pel fet que els tiquets de venda no incloïen la informació requerida per la legislació, la Llei 28/2005 de mesures sanitàries davant del tabaquisme per la falta de cartelleria obligatòria que prohibeix fumar a l’interior del local i la Llei d’Impostos Especials per la presència d’ampolles de begudes alcohòliques sense els precintes reglamentaris.

Imatge d'un dels establiments inspeccionats a Torredembarra.Cedida

Pel que fa a un establiment de venda de roba situat a la plaça de la Vila, es va comprovar que la seva situació administrativa era correcta. No obstant això, es va detectar una infracció a la Llei General Tributària per la manca d’informació necessària als tiquets de venda.

Aquestes inspeccions formen part de les accions de control periòdic que es duen a terme per garantir la seguretat i el compliment de la normativa vigent a la localitat.