Aquest dissabte 22 de febrer s'ha inaugurat el nou circuit de motor a Constantí, el Constantí Tarraco Motor. Es tracta d'una instal·lació esportiva llargament reivindicada al municipi i que neix fruit del conveni de col·laboració signat l'any 2022 entre l'Ajuntament de Constantí i el Club Esportiu de Motociclisme de Constantí, per a la concessió a l'entitat esportiva d’aquesta instal·lació per tal de poder desenvolupar les seves activitats

L'acte d’inauguració va comptar amb la presència de l'alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, i el president del Club Esportiu de Motociclisme, Cristian Oliva, a més d'altres representants de l’Ajuntament de Constantí. Cristian Oliva va destacar la «il·lusió i la satisfacció que suposava per al club inaugurar aquesta instal·lació de primer nivell». Oliva va explicar que «aquesta és una primera fase» i que la intenció és que en el futur es pugui anar ampliant la instal·lació.

Per la seva banda, l’alcalde Óscar Sánchez va subratllar que era «un dia molt important per l’esport a Constantí, amb un projecte mol esperat». També va destacar la gran tradició que hi ha a Constantí amb les motos i el trial i va parlar de la «important vessant formativa per als nostres infants que desenvolupa l’Escola de Pilots de Constantí».

La nova àrea de motor es troba ubicada a la zona nord-oest del Polígon Industrial, just al darrere de l’estació de mercaderies d’ADIF, una zona coneguda com el «Mas de Porta». L’àmbit del projecte té una superfície aproximada de 89.025 m2, dels quals l’àrea de motor ocupa uns 41.300 m2 d’aquesta superfície. Aquesta nova àrea de motor consta de diversos circuits amb diferents característiques així com dels seus elements accessoris: des d'un circuit SMx, circuit Mx Infantil i un flattrack.

El Club Esportiu de Motociclisme és una entitat esportiva que es va crear l’any 2014 com una escola de pilots, amb un component formatiu i d’aprenentatge per als nens i nenes que volen iniciar-se en la pràctica del motociclisme. Actualment compta amb prop de 50 pilots de totes les edats, dels qual una quinzena d’entre 3 i 6 anys formen part de l’Escola de Pilots. A més, la instal·lació estarà oberta a l'ús de qualsevol escola, club esportiu o persones a títol individual que vulguin practicar el motociclisme en qualsevol de les seves disciplines. També es farà ús d’aquesta nova àrea de motor per tal d’organitzar campionats i competicions.