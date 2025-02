Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra intensifiquen els controls a vehicles de gran tonatge a l'autopista AP-7, juntament amb Inspecció de Treball i l'Agència d'Activitats Tributàries. Un dels primers dispositius s'ha desplegat aquest dimarts al matí a Salou, punt mitjà del «principal eix viari de Catalunya», per on circulen més vehicles pesants de mercaderies estatals i internacionals.

Com ha explicat el sotsinspector i cap de l'àrea de Circulació i Transport de la divisió de Trànsit dels Mossos, Carles Gómez, l'objectiu és «vetllar per la seguretat viària i prevenir sinistres» amb camions. La policia comprova que es facin els descansos i no hi hagi conductors fatigats, una de les principals causes d'accident d'aquest tipus de vehicles.

A més del del de Salou, els Mossos han establert també aquest dimarts al matí un dipositiu de control al tram nord de l'AP-7, a l'antic peatge de la Roca del Vallès. L'objectiu és «reduir l'accidentalitat» dels vehicles de mercaderies que travessen Catalunya pel seu principal eix viari, l'autopista del Mediterrani AP-7. Si s'eviten els accidents dels camions, «es millorarà la seguretat viària» i s'evitaran «les greus afectacions a la mobilitat» que es produeixen quan els vehicles pesants es veuen implicats en sinistres en vies de comunicació prioritàries com l'AP-7.

Una altra finalitat «més específica» és «interceptar i sancionar» els conductors que circulen infringint la normativa de temps de conducció́ i descans i que, llavors, acumulen «fatiga», una de les principals causes d'accident entre els conductors professionals. «Ens preocupa especialment, perquè els conductors tenen autoritzat conduir nou hores diàries i ens trobem conduccions de vint hores», ha apuntat el sotsinspector.

Els Mossos fan servir equips de comunicació a distància (amb tecnologia DSRC), unes «antenes» que se situen més lluny del controls policials i que llegeixen els tacògrafs digitals intel·ligents. Poden interceptar 25 ítems d'informació sobre el vehicle, entre els quals les hores de conducció. «Això permet seleccionar aquests vehicles i treure'ls de la circulació» si l'equip detecta un excés d'hores de conducció al tacògraf.

Els equips DSRC es van posar en funcionament el 2023 i cada cop poden oferir més informació a la policia. Encara hi ha, però, molts camions que porten tacògrafs antics, analògics, dels quals les antenes no poden oferir la informació, però la majoria dels vehicles pesants que s'han posat en servei durant els últims anys ja porten incorporat aquest sistema.

Amb aquests controls especials també es vol enxampar, sancionar i «retirar de la circulació́» els xofers que condueixen sota els efectes d'alcohol o drogues, així com vehicles que circulin amb «excés de pes o amb la mercaderia sense subjectar adequadament» i vehicles amb deficiències tècniques que «posen en risc al conductor i a la resta d'usuaris de la via».

En els dispositius també es comprova el compliment de la resta de normativa de trànsit, transports i laboral, amb el suport de la Inspecció́ de Treball de Catalunya (ITC), i es compta amb el vehicle escàner de l'Agència Espanyola d'Activitats Tributàries (AEAT), que facilitar la detecció de vehicles de gran tonatge que transporten substàncies estupefaents o psicotròpiques il·legals.