Vist per a sentència el judici contra una dona acusada d'intentar matar la seva exparella amb un ganivet als Pallaresos

L'Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dilluns una dona acusada d'intentar matar la seva exparella als Pallaresos l'octubre de 2023. La fiscalia ha demanat una pena de setze anys de presó: tretze pel delicte d'assassinat en grau de temptativa en concurs de violació de domicili i tres anys més pel delicte de robatori amb violència, així com sis anys sense poder-se aproximar i comunicar amb la víctima. En canvi, la defensa n'ha sol·licitat l'absolució. La dona va clavar un ganivet de cuina a l'home a la part posterior del coll. Segons la víctima, va ser amb traïdoria per l'esquena després que ella s'hagués colat a casa seva. Segons la dona, ho va fer per defensar-se de les agressions que estava patint després d'una discussió.

En la vista s'han posat de manifest les diferències entre els relats de víctima i acusada, que el tribunal haurà de dirimir. Tots dos han coincidit que havien començat la relació l'any 2021 i que era complicada -«un festeig boig», ha definit ell-. Tot i això no ha quedat clar quant temps feia que havien acabat la relació, si dies o mesos, fins al punt que la germana de l'acusada ha afirmat que creia que en el moment dels fets seguien junts. Amb tot, quan es va produir el succés l'1 d'octubre no vivien al mateix domicili.

Tal com ha explicat l'home, fins una setmana abans de l'agressió convivien a casa d'ell, tot i que ja no eren parella. «Va seguir a casa perquè m'amenaçava. Moltes vegades em va dir: si em fas fora, et mato», ha explicat. Uns dies abans però, una altra discussió va canviar la situació: «va trencar els vidres del cotxe i la vaig deixar tirada a la carretera», ha manifestat.

Segons el relat que ell ha fet davant del tribunal, la nit del 30 de setembre a l'1 d'octubre cap a quarts d'una de la matinada, va arribar a casa, va entrar pel pis inferior on hi ha el garatge i va desconnectar l'alarma. Aleshores hauria sortit al jardí a donar menjar al gos i al cap d'uns instants va sentir com la porta del garatge s'obria manualment. «Vaig pensar que algú havia entrat a casa», ha comentat. Posteriorment, dins de casa, mentre comprovava si això era així, va sentir com una porta de darrere seu feia soroll. «A la porta hi havia una pedreta i vaig sentir que la tenia darrere. Em vaig poder alertar. Em va atacar per darrere amb el ganivet i me'l va clavar a l'esquena i el coll», ha assegurat.

L'home ha continuat el seu relat i ha afirmat que ella li va dir: «t'estàs dessagnant, moriràs». Aleshores, ha detallat que va poder agafar una cadira per defensar-se mentre ella provava de clavar-li de nou el ganivet -de cuina d'uns 25 centímetres, segons han declarat els Mossos d'Esquadra que van intervenir en els fets-. «La vaig atacar amb la cadira al passadís i vaig poder encendre i disparar l'alarma. Em va llançar diversos objectes. Vaig poder arribar fins al saló, ella va marxar per la porta de l'entrada i jo vaig sortir per l'altra porta», ha narrat.

Un cop al carrer, els veïns del costat que es van alertar pels crits d'auxili el van socórrer, amb ell assegut a una cadira -presumiblement la que havia utilitzat per defensar-se- fins que van arribar al cap de pocs instants els Mossos d'Esquadra i una ambulància.

Els agents que han participat com a testimonis en el judici han explicat que van localitzar la dona al carrer del costat i que a l'interior de la bossa que duia li van trobar un ganivet de cuina tacat amb alguna gota de sang. En aquell moment la van detenir. Altres agents que van accedir al domicili han descrit que la zona del «menjador i passadís» estava «destrossada», amb «mobles i el sistema de seguretat trencats», ja que presumptament la dona hauria «arrencat i llençat a terra» algunes càmeres de videovigilància de l'interior de la casa. «Semblava que dins hi hagués hagut una batalla campal», ha assegurat un dels policies.

Relat de l'acusada

La versió oferta per la dona ha estat molt diferent, que ha declinat respondre les qüestions de la fiscal. A preguntes del seu advocat, ha començat explicant que discutien molt i que «a vegades» l'home l'agredia amb bufetades i que en altres ocasions l'agafava i «bloquejava» físicament. Uns fets que es produïen habitualment quan prenien drogues i alcohol.

El consum de drogues ha estat un dels fils conductors del relat de l'acusada, que ha indicat que durant tot el 30 de setembre van estar junts. «Em va venir a buscar a les 11 del matí amb el cotxe i vaig anar a fer furts a dos supermercats de l'Arrabassada. Ell m'esperava al cotxe per consumir», ha apuntat.

Després, ha dit que van anar al barri de Campclar a buscar droga i que van seguir consumint i que, posteriorment, es van dirigir a Cambrils on va tornar a robar en dos supermercats més. «Ho vaig vendre a uns bars a Bonavista, que m'ho encarregaven», i ha reconegut que entre els furts del dia va obtenir al voltant de 300 euros. A continuació, ha manifestat que van anar a comprar més drogues i després a casa d'ell a consumir-les. «Entre els dos, al matí vam consumir dos grams de cocaïna i dos d'heroïna», ha concretat.

A la tarda, la dona ha explicat que van anar a casa de la seva germana perquè ell arreglés un cotxe espatllat, i que totes dues van anar a comprar. Cap a les set, van marxar junts de nou cap al domicili de la víctima. «Ens quedaven dos grams i vam consumir a la seva habitació i al menjador», ha exposat.

Aleshores van començar a discutir i ell la va insultar. «Se'm va abalançar i em va empènyer. Em va arraconar a la cuina i em va agafar del coll amb la mà esquerra. El vaig colpejar perquè em deixés, mai l'havia vist tan enfadat», ha declarat. «Em deia que em mataria, no em podia escapar», ha afegit. En aquell moment, ha reconegut que va poder agafar un ganivet i li clavar-li al coll: «no ho vaig fer per matar-lo, només perquè em deixés, era l'única via d'escapament. Quan li vaig clavar, em va deixar i vaig poder sortir», ha narrat. Així mateix, ha justificat que es va endur el ganivet perquè ell la perseguia i tenia por. «Des de la cuina vaig demanar auxili a la veïna», ha assegurat. Un cop els mossos li van trobar el ganivet a la bossa, se la van endur detinguda: «no vaig entendre res, em vaig veure acorralada per la policia», ha finalitzat.

Fruit de l'agressió, l'home va ser traslladat a l'hospital Joan XXIII, amb una ferida a la zona del trapezi de cinc centímetres de longitud i dos de profunditat, pels quals va necessitar cinc punts de sutura externa i un punt d'interna. «Va ser més un tall que una punxada», ha declarat la forense del jutjat de guàrdia que va examinar-lo l'endemà. La doctora ha afirmat que la ferida «és compatible amb un atac per darrere» i que si bé es va produir «a quatre o cinc centímetres de la caròtida», un fet que «podria haver estat mortal», amb el tall que va patir «no hi va haver risc vital».

Amb tot, la víctima ha renunciat a qualsevol indemnització i en la vista no hi ha hagut acusació particular, tan sols la fiscalia ha exercit aquesta funció. La dona es troba en presó preventiva des d'aquell dia. El judici ha quedat vist per a sentència.